Otterfinger Damen spielen in Herrenmannschaft - Junge trifft

Teilen

Traf bei den Herren: Anina Junge (l.). © Archiv MK

Es ist die Premiere im Landkreis Miesbach: Beim TSV Otterfing spielten erstmals Damen in der Herrenmannschaft mit.

Otterfing - Geschlechts- und altersmäßig getrennte Mannschaften gibt es im Fußball gefühlt seit einer Ewigkeit. Dass aber Frauen gemeinsam mit Herren in einem Team zu einem Punktspiel antreten, ist neu. Exakt ist das erst seit Juni 2022 möglich, durch eine Änderung des Paragrafen 39 der Spielordnung.

In der Region hat hiervon der TSV Otterfing Gebrauch gemacht, der im B-Klassenpunktspiel der Reserve gegen den FC Deisenhofen IV Damen und Herren gemeinsam in einer Mannschaft auf den Platz schickte. Nicht eine einzelne Vertreterin des weiblichen Geschlechtes, sondern deren vier.

Dass der Sieg trotzdem deutlich an die Münchner Vorstädter ging, war nicht so interessant als die Tatsache, dass sich mit Annina Junge eine Frau in die Torschützenliste eintrug, die sonst für die SG Otterfing/Holzkirchen in der Frauen-Bezirksliga auf Torejagd geht. „Wir mussten kurzfristig mit Absagen und Ausfällen zurechtkommen. Darum haben wir bei unseren Damen angefragt und die vier Zusagen kamen prompt“, erklärt Dominik Urban.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Der Fußballchef vom Nordring und seine Reserve-Trainer Michael und Florian Holzmair hätten auch bei den Junioren anfragen können, wurden aber bei den Damen vorstellig, um den Nachwuchs, der auch Lücken bei den Kreisliga-Herren füllen sollte, nicht zu überfordern. „Warum nicht? Wenn es die Statuten schon hergeben“, meint Urban, „und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir bei unseren Damen anklopften.“ ko