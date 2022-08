Packendes Derby bleibt ohne Sieger: SV Miesbach und TSV Otterfing trennen sich 3:3

Teilen

Am Abzug: Jonas Eder (r.) vom TSV Otterfing setzt zum Schuss an, im Hintergrund (v.l.) Miesbachs Fernando Pindado und Otterfings Kilian Eder. © Christian Scholle

Für die einen war es ein Punktgewinn fürs Selbstvertrauen, für die anderen einer für die Moral. Nach einem packenden Duell trennten sich der SV Miesbach und der TSV Otterfing 3:3.

Miesbach/Otterfing – Für die einen war es ein wichtiger Punktgewinn fürs Selbstvertrauen, für die anderen ein Punkt für die Moral. Nach einem packenden Duell trennten sich der SV Miesbach und der TSV Otterfing in der Kreisliga 1 mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

„Wir haben alles versucht, Miesbach genauso“, sagt Otterfings Trainer Benedikt Gulielmo. „Das 3:3 geht in Ordnung, in Miesbach musst du erst mal einen Punkt holen. Wir haben alles rausgehauen.“ Er sei froh, so Gulielmo, dass man nach anstrengenden Wochen mit den Pokalspielen nun wieder in den normalen Rhythmus übergehen könne.

Den besseren Start erwischten die Miesbacher, die „wie die Feuerwehr“ (Gulielmo) aus der Kabine kamen. „Wir sind super ins Spiel gekommen und hatten vor allem in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Schon in der ersten Minute hatte Josef Sontheim das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an TSV-Keeper Christian Utmälleki. Bei der nächsten Aktion trafen die Miesbacher. Sontheim wurde an der Strafraumgrenze gelegt, den fälligen Freistoß von Markus Weinbacher lenkte Utmälleki noch an die Querlatte, doch Florian Voit köpfte den Abpraller ein zum 1:0. Weiterhin blieben die Miesbacher am Drücker, doch das Tor machte nun Otterfing. Nach einer Ecke stand Maxi Dengler goldrichtig und traf per Kopf zum 1:1. Dann waren wiederum die Hausherren an der Reihe. Nach einem Abstimmungsfehler in der TSV-Defensive verwertete Sontheim die folgende Eins-gegen-Eins-Situation zum 2:1-Halbzeitstand.

Nach der Pause hatten die Otterfinger ihre beste Phase. Durch einen Sonntagsschuss von Thomas Meier aus etwa 25 Metern, der genau im Winkel einschlug, fiel nach 51 Minuten der neuerliche Ausgleich. „Danach war es wirklich ein klasse Spiel, beide Mannschaften wollten den Dreier“, sagt Grünwald. Das 2:3 fiel aus einem Miesbacher Freistoß heraus. Bei den Heimischen stimmte nach dem abgewehrten Ball die Zuordnung nicht und so lief Dengler allein auf SV-Keeper Tobias Magritsch zu und brachte die Gäste in Front. Der SV machte nun auf und warf alles nach vorne. Per Handelfmeter traf dann Florian Voit zum 3:3-Endstand.

„Wenn man den Ausgleich fünf Minuten vor Schluss macht, muss man mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn er uns nicht groß weiterbringt“, sagte Grünwald. „Es war auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber dem ersten Spiel und eine gute Leistung der Mannschaft.“ Ein Sonderlob sprach der SV-Trainer Josef Pötzinger und Florian Voit aus. Sie hatten bei den Miesbachern die verletzten Turhan Ulu und Marinus Veit ersetzt.

Nach einem packenden Derby konnten so am Ende beide Seiten mit dem Unentschieden leben und auch die gut 100 Zuschauer machten sich zufrieden auf den Nachhauseweg.

ts

SV Miesbach – TSV Otterfing 3:3 (2:1)

SV Miesbach: T. Magritsch - Pindado, Matschiner, D. Magritsch, To. Veit - Pötzinger, Mündl, Stoib (71. R. Ulu), Voit - Weinbacher (71. Schwarzenbach), Sontheim.

TSV Otterfing: Utmälleki - J. Eder, M. Eder (73. Schliersmair), K. Eder, Küfler (73. Müller) - Schmiedel (57. Ott), S. Eder, Gulielmo, Meier (57. Riblinger) - Dengler (85. Noderer), Bacher.

Tore: 1:0 Voit (17.), 1:1 Dengler (29.), 2:1 Sontheim (36.), 2:2 Meier (51.), 2:3 Dengler (80.), 3:3 Voit (83./ FE).

Gelbe Karten: D. Magritsch, Schwarzenbach - Ott, S. Eder, Riblinger, Gulielmo.

Schiedsrichter: Christian Heinz Zuschauer: 180.