Parsberg und Waakirchen/Schaftlach wollen Punkte gegen Abstieg sammeln

Da schau her: Betim Mustafa (Türk Spor/Rot) und Maximilan Hehensteiner (Parsberg/Blau) schenkten sich in der Vorrunde nichts. © mk

Der SV Parsberg empfängt die SG Waakirchen/Schaftlach, für beide geht es darum, den Abstiegs aus der A-Klasse möglichst früh ad acta zu legen.

Parsberg – Nach einer deutlichen 2:5-Niederlage gegen Reichersbeuern hat sich der SV Parsberg in die Abstiegsrunde der A-Klasse reingekämpft und mittlerweile vier Punkte geholt. Am heutigen Donnerstag (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Bernd Bleinroth die SG Waakirchen/Schaftlach auf dem Miesbacher Kunstrasenplatz.

„Ich denke, dass unser Trainer endlich zum dritten Mal in Folge die gleiche Startelf aufs Feld schicken kann“, hofft Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Jetzt machen sich die Vorbereitung und das Trainingslager bemerkbar. Wir haben weniger Verletzte, und unsere Startelf ist topfit.“ Mindestens ein Punkt soll es werden aus Sicht der Parsberger. „Wir wollen aus eigener Kraft so schnell wie möglich genügend Punkte sammeln, damit ein Abstieg in weite Ferne rückt.“

Waakirchen/Schaftlach hat bisher gegen Türk Spor Hausham verloren und gegen Wolfratshausen einen Zähler geholt. Weil die SG aber mit sechs Zählern in die Abstiegsrunde gestartet war, liegt sie noch vor den Parsbergern. Das soll auch so bleiben, wenn es nach Trainer Vincent Lechner geht, der allerdings auf ein paar Verletzte und Urlauber verzichten muss. „Parsberg kann man nicht wirklich einschätzen“, findet Lechner. „Die gewinnen in Wolfratshausen, was ich wirklich stark finde, und verlieren gegen Reichersbeuern – eine Wundertüte.“ Außerdem sieht er auf Kunstrasen einen kleinen Vorteil aufseiten der Hausherren. emi