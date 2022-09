Parsberger Damen starten in Saison

Teilen

Parsbergs Sabrina Wohlfahrt (M.) im Laufduell. (Archiv) © cs

Die Damen des SV Parsberg starten etwas verspätet in die Kreisklassensaison. Die SG Otterfing/Holzkirchen musste ihr Spiel verlegen.

Landkreis – Für die Damen des SV Parsberg beginnt die Kreisklassensaison mit einem Heimspiel. Nicht im Einsatz ist die SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga. Das Auswärtsspiel in Neubeuern wird aufgrund von Personalmangel kurzfristig verlegt. „Wir können leider kein Team stellen, das Spiel wird in Absprache mit Neubeuern und der Spielgruppenleiterin verlegt und findet jetzt am 11. Oktober statt“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski.

Nächste Woche wäre die SG ohnehin spielfrei gewesen, da der TuS Bad Aibling seine zweite Mannschaft kurzfristig zurückgezogen hat. Entsprechend wird es heuer auch keinen Absteiger geben. „Das ist schade, aber wir können es nicht ändern und müssen das Beste draus machen. An unseren Saisonzielen ändert sich dadurch nichts, wir wollen besser abschneiden als vergangene Saison“, sagt Zigelski.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

SV Parsberg – Aich/Aufkir./Wild. So. 17 Uhr

Unter der Leitung des neuen Trainers Robert Blöchinger startet der SV Parsberg in die neue Spielzeit der Kreisklasse 2. Blöchinger hatte das Amt von Tim Zigelski übernommen, der aus persönlichen Gründen kürzertreten will. Die Parsbergerinnen gehen mit nahezu unverändertem Kader in die Spielzeit und treffen auf einen unbekannten Gegner. „Die Vorbereitung war aufgrund von Urlaub, Verletzungen und Beruf relativ zäh. Ich erhoffe mir eine Steigerung und mehr Punkte als letzte Saison. Ich bin guter Dinge, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, erklärt Blöchinger. ts