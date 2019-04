Partie aus der Hand gegeben: SG Hausham unterliegt TSV Murnau

Fußball Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

In Halbzeit eins hatte die SG Hausham den TSV Murnau noch unter Kontrolle. Dann aber ließ die Mannschaft aus unerklärlichen Gründen nach - und verlor mit 0:1.

Hausham – In den ersten 45 Minuten boten die Haushamer zwar kein berauschendes Fußballfest, aber sie hatten den TSV Murnau immerhin gut unter Kontrolle. Im zweiten Abschnitt der Kreisliga-Partie glichen die Knappen dann ihr Spielsystem dem des Gegners an. Nur noch weite Bälle in die Spitze, mit der Hoffnung auf einen glücklichen Abnehmer. Das Glück war dann den Gästen hold, die in der Schlussphase einen Abstimmungsfehler der SG in der Defensive zum 1:0 nutzten.

„Irgendwo unerklärlich, unsere zweite Halbzeit“ murrt Trainer Hans Ostner. „Wir haben das Spiel völlig unnötig aus der Hand gegeben.“ Ostner war also nur bis zur Pause zufrieden. Sicherer Spielaufbau, wesentlich mehr Ballbesitz und auch die eine und andere Torchance. Die beste vergab Kilian Siglreitmaier, der in einer 1:1-Situation mit dem Torwart den Schlussmann bereits ausgespielt hatte (3.), aber dann den Abschluss etwas verzögerte, sodass ein Verteidiger den Ball von der Linie grätschen konnte. Von Murnau waren in der ersten Hälfte nur weite Bälle zu sehen, wobei sich in keiner Situation ein Abnehmer fand.

Nach dem Seitenwechsel waren die Haushamer nicht mehr wiederzuerkennen. Unsicherheit in der Ballführung und Pässe ohne Funktion sorgten sichtbar für Unsicherheit. Daran änderte auch ein Schuss von Maximilian Wagenpfeil, der an die Latte prallte (55.) nichts. Bezeichnenderweise aber konnte der TSV Murnau aus dem Leistungsabfall der Platzherren kein Kapital schlagen. Die Kugel weit nach vorne, mehr war von der Elf vom Staffelsee nicht zu sehen.

Als die Begegnung stark nach einem torlosen Remis roch, musste Benjamin Edenhofer weit aus dem Fünfer heraus, um nach einem zu kurz geratenen Rückpass zu klären. Der Schuss des Haushamer Torwarts landete direkt bei Leo Axthaler, der nach einem Doppelpass wieder in Ballbesitz kam und das Leder über den Richtung Grundlinie zurückeilenden Edenhofer zum 1:0 (89.) ins Netz hob. Alex Kloiber hatte bei der letzten Aktion des Tages noch die Chance auf den Ausgleich, aber er stand bei der Ballannahme mit dem Rücken zum Tor und verzog so einen Drehschuss.

SG Hausham – TSV Murnau 0:1 (0:0)

SG Hausham: Edenhofer – Schauer, Kloiber, Volk, Baumgartner – Siglreitmaier (65. Aksoy), Grill, Büchl, Trettenhann – Wagenpfeil, Marcks.

Tor: 0:1 (89.) Axthaler.

Gelbe Karten: Grill, Büchl – Grgic

Schiedsrichter: Martin Ramsl (SC Frasdorf).

Zuschauer: 55.