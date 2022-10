Pflichtaufgabe erfüllt: SV Miesbach gewinnt klar gegen TSV Sauerlach

Josef Sontheim (r.) vom SV Miesbach traf vierfach. Das Bild zeigt ihn im Spiel gegen die SG Hausham. © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Miesbach hat die Pflichtaufgabe gegen den TSV Sauerlach erfüllt und kann wohl für die Aufstiegsrunde der Kreisliga planen.

Miesbach – Eine einseitige, aber dennoch ansehnliche Partie bekamen die Zuschauer am Samstagnachmittag in Miesbach zu sehen. Dank der Ergebnisse der Konkurrenz übernahm der SV Miesbach mit dem 8:0-Heimsieg gegen den TSV Sauerlach die Tabellenführung in der Kreisliga 1 und hat wohl auch die Qualifikation für die Aufstiegsrunde in der Tasche.

„Durch den Ausrutscher von Otterfing haben wir bei noch vier Spielen acht Punkte Vorsprung auf Platz vier. Das schaut gut aus in Sachen Aufstiegsrunde“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir werden es aber jetzt nicht schleifen lassen, sondern alles dafür tun, um den Platz an der Sonne zu verteidigen.“

Die Miesbacher gingen konzentriert in das Duell mit dem Tabellenletzten, der wie schon im Hinspiel nicht einmal A-Klassen-Niveau auf den Platz brachte. So stand am Ende ein 8:0-Erfolg zu Buche. „Wir haben die Pflichtaufgabe ordentlich erledigt, und die anderen Ergebnisse haben uns in die Karten gespielt“, stellt Grünwald fest. „Die Burschen haben alles super umgesetzt und wollten bis zum Schluss Tore machen.“

Altenburg eröffnet Torreigen nach sechs Minuten

Den Torreigen eröffnete Christian Altenburg nach sechs Minuten. Nach einer Ecke von Tobias Veit köpfte der Innenverteidiger ein zum 1:0. Drei Minuten später gab es eine weitere Ecke von der anderen Seite. Josef Pötzinger brachte das Leder in den Strafraum. Diesmal köpfte Josef Sontheim ein zum 2:0. Auch der dritte Treffer ging auf das Konto von Sontheim, der nach einem Querpass von Fernando Pindado einschob. Wenig später gab es Elfmeter für Miesbach. Pötzinger scheiterte am Keeper, doch Marinus Veit traf im Nachschuss.

Eine Kopie des 2:0 war der fünfte Treffer. Nach einer Ecke von Pötzinger war wiederum Sontheim zur Stelle. Mit dem 5:0 ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Tobias Veit zurück auf Sontheim, der zum 6:0 einschoss. Und nach einer Hereingabe von Fernando Pindado führte ein Eigentor zum siebten Treffer. Den Schlusspunkt setzte dann Florian Stoib per Abstauber.

„Die Mannschaft hatte von der ersten Minuten an Spaß, hat sich die Bälle erobert. Und wenn wir nur die Hälfte der Chancen gemacht hätten, wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen“, resümiert Grünwald. „Aber ob das Spiel 12:0 oder 8:0 ausgeht, ist am Ende absolut egal.“ ts

SV Miesbach – TSV Sauerlach 8:0 (5:0)

SV Miesbach: Darchinger (46. Jansen) – To. Veit, Städter (84. R. Ulu), Altenburg, Ma. Veit – Matschiner, Stoib, Mündl (80. Morena), Pötzinger, Pindado (80. Voit) Sontheim.

Tore: 1:0 Altenburg (6.), 2:0 Sontheim (9.), 3:0 Sontheim (16.), 4:0 Ma. Veit (24.), 5:0 Sontheim (30.), 6:0 Sontheim (55.), 7:0 Pindado (58.), 8:0 Stoib (84.).

Gelbe Karten: keine – El-Sobhy, Kourdelakis.

Schiedsrichter: David Feistauer.

Zuschauer: 80.