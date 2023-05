Plastikplatten machen Probleme: TSV Hartpenning verliert in Peiting

Probleme mit den Like-Ice-Platten: Peter Erlacher und dem TSV machte der Untergrund zu schaffen. © Roland Halmel

Nach gutem Start verlieren die Stockschützen des TSV Hartpenning in Peiting mit 2:8. Dabei macht ihnen auch der ungewohnte Untergrund zu schaffen.

Hartpenning - Schon vor dem Auswärtsspiel beim TSV Peiting war man sich bei den Stockschützen des TSV Hartpenning bewusst, dass es schwer werden würde, am dritten Spieltag der Sommer-Bundesliga Zählbares in den Landkreis-Norden mitzunehmen. Als einziges Team der Bundesliga schießen die Peitinger in einer Turnhalle auf sogenannten Like-Ice-Plastikplatten. Diese wurden letztlich auch zum Problem der TSV-Moarschaft, am Ende setzten sich die Gastgeber klar mit 8:2 durch.

Dabei erwischte die TSV-Moarschaft einen perfekten Start. Nach zweistündiger Einspielzeit, die man voll ausnutzte, kamen die Hartpenninger recht gut mit dem ungewohnten Untergrund zurecht. Stefan Quercher agierte als Moar, Peter Erlacher und Andreas Lambert attackierten die Stöcke der Peitinger und Gustl Maurer war der vierte Schütze. Ersatzmann Hans Schmid kam letztlich nicht zum Einsatz. Im ersten Spiel blieben die Gäste bis auf den allerersten Schuss fehlerfrei und sicherten sich den Sieg mit einem klaren 7:2. Bereits beim zweiten Spiel änderten sich aber die Verhältnisse. „Auf den Platten bilden sich in der Mitte spuren und machen es schwer zu Massen und zu schießen“, erklärte TSV-Sprecher Gustl Maurer. Nach zwei vermeintlich leichten Fehlern der Hartpenninger holte sich Peiting das zweite Duell mit 6:3 und man ging mit 2:2 Punkten in die Pause.

Die Hartpenninger agierten nach dem durchwachsenen zweiten Spiel im Anschluss zu verunsichert und mussten die dritte Partie klar und deutlich mit 0:12 abgeben. Auch im vierten Spiel fanden die Hartpenninger nicht zurück ins Spiel. Nach dem 4:7 war das gesamte Duell beim Stand von 6:2 für Peiting bereits entschieden. Im letzten Duell versuchte man noch einmal, etwas für das Punkte-Verhältnis zu tun, unterlag aber auch hier, wenn auch knapp mit 3:4. So stand am Ende ein 8:2-Erfolg für die Hausherren zu Buche, der nicht unbedingt einkalkuliert, aber verschmerzbar war. „Ich bin kein Freund von diesem Belag, darauf hat Peiting einen deutlichen Heimvorteil. Die Niederlage ist kein Beinbruch, weil in Peiting vermutlich auch keine andere Mannschaft eine Chance hat. Trotzdem hätte ich mir mehr erwartet. Aber wir haben auch nicht das geschossen, was wir können. Dass Peiting eine starke Mannschaft ist, die jeden Fehler bestraft, haben wir aus dem Hinspiel gewusst. Wir werden jetzt nicht jammern, sondern bereiten uns auf das nächste Spiel vor“, resümierte Maurer.

Das nächste Duell gegen den SC Zell steigt am 13. Mai. Mit 2:4 Punkten haben die Hartpenninger nach der Hälfte der Spiele weiter alle Chancen auf das Viertelfinale.