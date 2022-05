Platz fünf sichern: TuS Holzkirchen zum letzten Saisonspiel in Landshut

Teilen

In die Stammelf gespielt hat sich Sean Erten in der zweiten Saisonhälfte © Christian Scholle

Im letzten Spiel der Landesliga-Saison ist der TuS Holzkirchen bei der SpVgg Landshut zu Gast.

Holzkirchen – Gut zu Ende bringen und den fünften Tabellenrang halten: So lautet das Ziel der Landesliga-Mannschaft des TuS Holzkirchen beim letzten Saisonspiel bei der SpVgg Landshut. Mit einem Auge dürften die Verantwortlichen jedoch bereits auf die kommende Spielzeit schielen, denn neben Franz Fischer, Sebastian Bauer und Toni Bauer verlässt mit Beni Gulielmo bekannterweise eines der größten Eigengewächse die Holzkirchner.

„Es ist seine Entscheidung und die muss man natürlich akzeptieren“, erklärt Sean Erten auf die Situation um seinen Freund Gulielmo. Viele Jahre haben der Stürmer und sein abwandernder Spezl miteinander gekickt und der 32-Jährige ist sich dem Verlust bewusst: „Es ist schade, da du einen Holzkirchner Buam verlierst, der uns zudem auch noch sportlich sehr fehlt. Ich wünsche ihm auf jedem Fall alles Gute auf seinem Weg.“

Ertens weiterer Weg selbst ist darüber hinaus mittlerweile auch geklärt, nachdem der Dribbel-Spezialist sich viele Gedanken gemacht hat. Mindestens ein Jahr bleibt der Holzkirchner seinem Heimatverein noch erhalten. „Da ich auch nicht mehr der Jüngste bin, habe ich da schon etwas länger überlegt“, sagt Erten: „Es gibt ein paar Baustellen, an denen geschraubt werden muss, und ich hoffe, dass uns das als Team, Verein und vielleicht sogar Ort gelingt. Mein Plan lautet: ein weiteres geiles Landesligajahr ohne Verletzungen mit einem jungen und hungrigem Team.“

Drum und Lechner bleiben

Für diese Entwicklung hilfreich ist sicherlich, dass der Kader bis auf die bekannten Abgänge zusammenbleibt, wie der Sportliche Leiter Markus Müller kürzlich mitteilte. Sprich: Kapitän Maxi Drum und Stürmer Stefan Lechner werden das junge Team weiter auf dem Platz führen.

Die vielleicht wichtigste Stellschraube hat der TuS schon gedreht und die Zusammenarbeit mit Coach Joe Albersinger um ein Jahr verlängert. Der 56-Jährige darf sich nächste Saison wieder als Diamantenschleifer unter Beweis stellen und Talente zu Stammgrößen in der Landesliga entwickeln, was auch für Erten eine maßgebliche Rolle spielt. „Das war sicherlich einer der wichtigsten Schritte, dass der Trainer bei uns weitermacht“, bekräftigt der 32-Jährige. „Man sieht sehr deutlich, wie einige junge Spieler einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, was enorm wichtig ist.“

Junge Spieler konnten sich entwickeln

Aufgrund der starken Hinrunde konnten sich die Jungen um Sebastian Bauer, Sepp Kollie, Florian Siebler, Tobias Seidl oder Andi Bauer in Ruhe entwickeln und größtenteils ohne Druck aufspielen, wenngleich die Bilanz von nur zwei Siegen aus den vergangenen zehn Partien nicht atemberaubend daherkommt. Dafür demonstrierte der TuS immer wieder Comeback-Qualitäten. „Wenn so viele gute junge Spieler im Verein nachkommen, brauchst du einfach so einen Coach mit dieser Erfahrung und diesem Gespür und darüber hinaus nimmt er auch uns erfahrene Spieler mit ins Boot“, schwärmt Erten.

Wadlbeißer: Die Folge des Lokalsport-Podcasts mit TuS-Verteidiger Alex Zetterer.

Umso mehr wollen die Spieler die letzte Partie von Gulielmo, Fischer und den Bauers erfolgreich gestalten. Erten stellt klar: „Da wird bestimmt nicht mehr um jeden letzten Zentimeter gekämpft oder ein Zweikampf überhart geführt, aber unser Anspruch ist, das Spiel zu gewinnen und die Saison bestmöglich zu beenden.“

Zum Spiel

Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, ebmpapst-Stadion am Hammerbach Landshut.

Voraussichtliche Aufstellung: Grünewald – S. Bauer, Drum, Kollie, A. Bauer – Gulielmo, Siebler, Erten, Lindner – Lechner, Fischer.

Auf der Bank: Paal, Krepek, Rizzo, Mättig, Mayer.

Schiedsrichter: Tobias Barth.