Positiven Trend fortgesetzt: SV Miesbach holt Pflichtsieg beim ASV Antdorf

Kreisliga 1

von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach kann seinen positiven Trend auch beim ASV Antdorf fortsetzen: Es gab einen 4:1-Sieg. Laut Trainer Sepp Sontheim „kann es so weitergehen“.

Miesbach – Der SV Miesbach hat einen wichtigen Pflichtsieg gelandet. Die Kreisstädter setzten sich in der Kreisliga 1 beim Tabellenschlusslicht ASV Antdorf mit 4:1 durch und bleiben damit weiterhin im Rennen um die Nichtabstiegsplätze. Da auch die Konkurrenz weitgehend siegte, liegen die Rot-Weißen zwar immer noch auf einem Relegationsplatz, setzten aber ihren positiven Trend fort. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagt SV-Coach Sepp Sontheim. „Aber vor allem in der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht und geduldig gespielt.“

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe die Gäste in Führung gingen. Nach einer Flanke war Sigi Heiß per Seitfallzieher erfolgreich. Wenig später war es Josef Sontheim, der nach einer Einzelaktion auf 2:0 stellte. Gleichzeitig hatten die Miesbacher Glück, dass Felix Scherer nicht die Ampelkarte sah.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Miesbacher etwas nach, dennoch kam Antdorf vorerst zu keinen größeren Torchancen, bis plötzlich der Anschlusstreffer fiel. Die Platzherren hatten zum Seitenwechsel frische Offensivkräfte in die Partie gebracht, was die Miesbacher etwas aus dem Konzept brachte. „Nach dem 2:1 hätte das Spiel fünf Minuten lang kippen können“, sagt Sontheim.

Die Kreisstädter fingen sich wieder und machten in der Schlussphase den Sack zu. Bei zwei Kontern in den letzten zehn Minuten waren Christian Durm und Tachsin Chraloglu erfolgreich. Am Ende stand ein 4:1-Erfolg zu Buche. „Insgesamt war der Sieg hochverdient“, meint Sontheim. „Es haben bei uns alle Spieler gut gespielt. Hauptsache ist aber, dass wir die drei Punkte geholt haben. So kann es weitergehen.“

Das Lob galt insbesondere für Severin Mahr, der zwischen den Pfosten stand und auf dem Rasen fehlerfrei blieb. Stammkeeper Thomas Dietl hatte sich beim Match gegen Kreuth an den Rippen verletzt, wollte es in Antdorf versuchen, musste aber letztlich passen.

ASV Antdorf – SV Miesbach 1:4 (0:2)

SV Miesbach: Mahr – Altenburg, Heiß, Probst, Magritsch – Scherer (46. Weber), Voit, Chraloglu, Feicht (88. Matschiner) – Sontheim, Heid (73. Durm).

Tore: 0:1 (36.) Heiß, 0:2 (39.) Sontheim, 1:2 (57.) Paliogiannis, 1:3 (80.) Durm, 1:4 (87.) Chraloglu.

Gelbe Karten: Winkler, Yerli, Wolf - Feicht, Voit, Scherer, Heiß. Schiedsrichter: Daniel Stark (SV Ingolstadt-Hundszell).

Zuschauer: 80.