A-Klasse: Punkteteilung im Aufstiegs-Duell – Kreuth zufrieden mit Remis

Kampfbetontes Duell: Zwischen dem SC Wall (in Weiß) und den SF Fischbachau (in Grün) ging es ordentlich zur Sache. Gelegt wird hier Denis Katic (Wall) von Andreas Funk (Fischbachau), Beobachter rechts ist Franz Aigner (Wall). © Steffen gerber

Aufstieg oder Abstieg: Darum geht es aktuell in der Fußball A-Klasse. Die Landkreis-Teams waren am Wochenende in unterschiedlichen Runden gefordert.

Miesbach – Wie sie sich geschlagen haben, haben wir hier zusammengefasst.

Meisterrunde G

SV Miesbach II – SG Gaißach/Wack. 2:3 (0:2)

Tore: 0:1/0:2 Angermeier (5./43.), 1:2 Schwarzenbach (55.), 1:3 Hartl (58.), 2:3 Kalthom (89.).

Die Zuschauer in Miesbach erlebten eine torreiche Partie – mit dem schlechteren Ende für die Hausherren. Die favorisierte SG Gaißach/Wackersberg ging vor der Pause durch einen Doppelpack von Tobias Angermeier mit 2:0 in Führung. „Wir haben leider die erste Halbzeit komplett verschlafen“, ärgert sich SV-Trainer Christian Pralas. Zwar gelang Johannes Schwarzenbach in der 55. Minute der 1:2-Anschlusstreffer, doch die Gäste hatten postwendend eine Antwort parat und stellten den alten Abstand wieder her. Ahmad Kalthoms Anschlusstreffer kam zu spät. „Wir sind noch einmal gut hingekommen, aber der Gegner hat verdient gewonnen. Sie waren den Tick frischer“, meint Pralas.

FC Real Kreuth II – SV Sachsenkam 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Eilers (46.), 1:1 Sonner (56.).

Der FC Real Kreuth II hat Wort gehalten und bei seinem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung bestätigt. „Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft den Kampf gegen einen richtig guten Gegner angenommen“, freut sich Trainer Franz Breunig. Obendrein sorgte ein Traumtor von Kreuths Alexis Eilers unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die 1:0-Führung. Zwar konnten die Gäste aus Sachsenkam nach einer knappen Stunde noch ausgleichen, doch das änderte am Gesamteindruck der Enterbacher wenig. „Wir sind sehr zufrieden“, so Breunig.

SF Fischbachau – SC Wall 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Isenmann (32.), 1:1 Schumacher (33.).

Auch wenn an diesem Wochenende erst der Startschuss zur Saisonphase zwei ertönte, so erwartete die Zuschauer in Fischbachau gleich ein echter Kracher. „Es war spannend bis zum Schluss und beide hatten auch noch Chancen, das Spiel zu gewinnen“, sagt Fischbachaus Trainer Thomas Geschwendtner. Während nach einigen guten Möglichkeiten der Waller im ersten Durchgang trotzdem die SF Fischbachau durch Heinrich Isenmann nach rund einer halben Stunde in Führung gingen, ließ die Antwort des SC Wall nicht lange auf sich warten. Dominik Schumacher traf eine Minute später zum 1:1-Ausgleich. „Wir hätten in der ersten Halbzeit durchaus 2:1 oder 3:1 führen können“, trauert Walls Trainer Michael Niederlöhner dagegen den zahlreichen vergebenen Möglichkeiten hinterher.

Abstiegsrunde S

SG Brunnthal/Hofolding II – DJK Darching II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Rinkes (25.), 2:0 Habib (60.), 3:0 Spar (90.).

Insbesondere der erste Durchgang war mehr als nur ärgerlich für die DJK Darching. „Wir hätten nach zehn Minuten einen Elfmeter kriegen müssen“, schimpft Andreas Hallmannsecker von der DJK. „Danach haben wir einige hundertprozentige Chancen ausgelassen.“ Die Quittung folgte prompt: Mit einem Sonntagsschuss gingen die Gastgeber in Person von Robin Rinkes in Führung. „In der zweiten Hälfte hat uns dann etwas der Dampf gefehlt“, meint Hallmannsecker. Die Folge: Zwei weitere Gegentore und eine 0:3-Niederlage am Ende.

Abstiegsrunde T

SV Parsberg – SC Reichersbeuern 2:5 (1:1)

Tore: 0:1 Brezina (11.), 1:1 Zbytek (27.), 1:2 Melf (50.), 1:3 Fichtner (67.), 1:4 Röder (70.), 1:5 Fichtner (72.), 2:5 Alramseder (78./ET).

Trotz des Ausfalls dreier wichtiger Stammkräfte – unter anderem der etatmäßigen Nummer eins – versteckte sich der SV Parsberg nicht. Insbesondere im ersten Durchgang. „Es ist schade, dass wir uns da nicht belohnt haben“, moniert Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Zwar gingen die Gäste aus Sachsenkam nach elf Minuten durch Sebastian Brezina in Führung, doch schaffte der SVP in Person von Michael Zbytek (27.) den Ausgleich. Nach der Pause konnten die Gastgeber nicht mehr ganz an Durchgang eins anknüpfen. Obendrein kamen zwei überaus unglückliche Gegentreffer zum 1:2 und 1:3 hinzu. Am Ende stand eine 2:5-Niederlage zu Buche. „Mund abwischen und weiter geht’s“, meint Ohneberg.

Türk Spor Hausham – SG Waakirchen/S. 4:1 (1:0)

Tore: keine Angaben.

Das Geläuf in Hausham ist tief gewesen. Sehr tief. „Es war eine Schlammschlacht“, sagt SG-Trainer Vincent Lechner. „Da war an Fußball wenig zu denken.“ Trotzdem lieferten seine Schützlinge eine ordentliche Partie ab. Der große Unterschied: Die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Und genau die zeigte Türk Spor Hausham. Denn aus ihren wenigen Chancen machten die Haushamer sehr viel und konnten so vier Mal einnetzen, ehe am Ende ein 4:1-Heimsieg stand. „Der Sieg ist in meinen Augen zu hoch ausgefallen“, meint Lechner. Große Freude dagegen im Lager von Türk Spor Hausham: „Für den Saisonstart bin ich sehr zufrieden und unsere Neuzugänge haben sich super integriert“, freut sich Türkspor-Vorsitzender Tamer Yigit.

Abstiegsrunde U

SG Tegernseer Tal – TSV Schliersee 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Simsch (78.), 0:2 Fischer (85.).

Späte Siege schmecken bekanntlich ganz besonders gut. So auch im Fall des TSV Schliersee. Denn zum Auftakt der Abstiegsrunde war die Partie bei der SG Tegernseer Tal über weite Strecken sehr ausgeglichen. Doch ein Treffer durch Schliersees Martin Simsch in der 78. Minute brach letztlich den Bann. „Die erste Hälfte war noch ziemlich zerfahren, und es ging auf beiden Seiten relativ wenig“, sagt TSV-Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Die besseren Chancen hatten aber gerade zum Ende der Partie wir.“ Kurz vor Schluss legte Peter Fischer zum 2:0 nach und machte damit den Schlierseer Auswärtssieg perfekt.

Lenggrieser SC II – TSV Hartpenning 6:1 (3:1)

Tore: 1:0 M. Gerg (8.), 1:1 Burggraf (19.), 2:1 M. Gerg (40.), 3:1 Merklinger (45.), 4:1 (48.), 5:1 M. Gerg (52.), 6:1 Hartmann (67.).

Den Auftakt in die Abstiegsrunde hätte sich der TSV Hartpenning sicherlich anders vorgestellt. Beim Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des Lenggrieser SC gerieten die TSV-Kicker mit 1:6 unter die Räder. Insbesondere scheiterten die Hartpenninger an Michael Gerg und Antony Hartmann, die zusammen fünf Treffer erzielten. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Maximilian Burggraf (19.) bedeutete am Ende nicht mehr als Ergebniskosmetik. mm