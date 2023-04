Punkteteilung im Landkreis-Duell - Insgesamt vier Remis in Landkreis-Kreisklassen

Interessante Torraumszenen gab es zwischen dem FC Rottach-Egern (blau) und dem TSV Irschenberg erst nach dem Seitenwechsel. © Max Kalup

Die Spiele des Kreisklassisten aus dem Landkreis Miesbach enden größtenteils mit einer Punkteteilung.

Landkreis – Vier Unentschieden gab es aus Landkreis-Sicht in den Kreisklassen-Gruppen. Der SV Warngau kam beim ESV Penzberg zu einem 1:1, mit demselben Resultat endete das einzige Landkreis-Duell zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Irschenberg. Zudem kam der TSV Weyarn mit einem 0:0 vom Auswärtsspiel in Eglfing zurück und Bayrisschzell lieferte sich ein wildes 4:4 mit Höhenrain. Die DJK Darching unterlag hingegen in Deisenhofen mit 1:3.

Meisterrunde B

FC Deisenhofen III – DJK Darching 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Petereit (14.), 1:1 M. Sitzberger (31.), 2:1 Kaspar (57.), 3:1 Finkbeiner (87.).

Nichts zu holen gab es für die DJK Darching bei der dritten Mannschaft des FC Deisenhofen. Die Klubs hatten kurzfristig das Heimrecht getauscht, da der Platz in Darching nicht bespielbar war, sodass das Duell auf Kunstrasen im Münchner Vorort ausgetragen wurde. Die Gäste kamen gut ins Spiel, kassierten allerdings nach einer Viertelstunde das 0:1. Dann machten die Hausherren Druck und die DJK das Tor. Manfred Sitzberger traf nach einer halben Stunde zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang kam Darching zu keinen zwingenden Chancen mehr, Deisenhofen hingegen sicherte sich mit zwei weiteren Treffern die drei Punkte. „Wir haben alles versucht, aber das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir sind aber nicht enttäuscht, Deisenhofen ist auf dem Kunstrasen einfach stark, wir haben gut dagegengehalten“, resümierte DJK-Coach Patrick Lachemeier.

Abstiegsrunde G

FC Rottach-Egern – TSV Irschenberg 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Monn (69.), 1:1 Kaya (70.).

„Es war ein gerechtes Unentschieden, das keinem etwas bringt“, fasste Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger das Landkreis-Duell zwischen Rottach und Irschenberg treffend zusammen. Im ersten Durchgang passierte in beiden Strafräumen nicht viel, die Tore fielen nach dem Seitenwechsel im Doppelpack: Benedikt Monn staubte nach einem Standard für die Gäste ab, im direkten Gegenzug stimmte beim TSV die Zuordnung nicht, sodass Silas Kaya nach einem Steilpass zum 1:1 traf. „Ich bin enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben das Heft nach der Pause in die Hand genommen, aber die Tore nicht gemacht. Wir hatten auch nicht den letzten Willen, unbedingt das Tor zu schießen“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. „Beide Seiten hätten auch drei Punkte holen können, unsere bessere Halbzeit war die erste“, fügte Juffinger an. Somit sind beide Teams weiterhin in direkter Abstiegsgefahr, vor allem für die Irschenberger wird die Luft nach einem Punkt aus zwei Spielen langsam dünn.

SV Bayrischzell - FSV Höhenrain 4:4 (1:3)

Tore: 0:1/0:2 Feirer (4./18), 0:3 Mühr (32.), 1:3 Rosenberger (36.), 2:3 Frege (52.), 2:4 Lech (55.), 3:4 Wiedmann (67.), 4:4 Nopper (69.).

Fast schon aussichtslos zurück lag der SV Bayrischzell beim Heimspiel gegen den FSV Höhenrain. „Wir waren in der ersten Halbzeit im Tiefschlaf und haben uns die ersten drei Gegentore fast selbst reingehaut“, berichtete SV-Coach Wacco Schmid. Martin „Gembe“ Rosenberger brachte die Hausherren vor der Pause auf 1:3 heran. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich auf tiefem Geläuf ein echtes Kampfspiel. Dank der Treffer von Paul Frege, Maximilian Wiedmann und Markus Nopper konnten die Bayrischzeller wenigstens noch einen Zähler einfahren. „Die Mannschaft hat alles gegeben und die Einstellung hat gepasst. Das Unentschieden geht am Ende auch in Ordnung“, resümierte Schmid.

Abstiegsrunde H

ESV Penzberg – SV Warngau 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 L. Gerr (14.), 1:1 Szekeli (33.).

Mit der Punkteteilung zufrieden war der SV Warngau nach dem Spiel auf dem ungeliebten Kunstrasen in Penzberg. Leonhard Gerr hatte die Gäste in Führung geschossen, doch der Ausgleich fiel noch vor der Pause. Die Gäste können als Tabellenführer der Abstiegsrunde H sicherlich besser mit dem Remis leben. „Penzberg weiß, wie man auf Kunstrasen spielt. Wir haben erst etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen, auch weil Penzberg hoch drauf geschoben hat“, berichtete SV-Trainer Daniel Mayer. Die Führung fiel aus dem Nichts, das 1:1 zur Pause war leistungsgerecht. Nach dem Seitenwechsel hatten die Warngauer noch gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. „Insgesamt war das Unentschieden gerecht, aber für uns wäre auch ein Dreier drin gewesen. Kämpferisch war es eine gute Leistung der gesamten Mannschaft, wir haben wenig zugelassen. Ich bin vollauf zufrieden“, resümierte Mayer.

ASV Eglfing – TSV Weyarn 0:0

„Eglfing hat uns über den Kampf den Schneid abgekauft. Spielerisch war es ein Duell auf Augenhöhe, aber bei uns hat die Einstellung nicht so gepasst wie letzte Woche. Der Punktgewinn war glücklich“, sagte Weyarns Trainer Helmut Schenk nach dem torlosen Remis. Die Hausherren pressten hoch und brachten die Klosterdörfler immer wieder in die Bredouille. Doch das Abwehrbollwerk des TSV hielt, auch dank der Abschlussschwäche der Hausherren, die ein klares Chancenplus hatten. Die beste Chance für die Gäste hatte Christian Wacker nach einer halben Stunde per Freistoß, doch er scheiterte an einer starken Parade des ASV-Torwarts. Auf der anderen Seite jagten die Heimischen kurz vor Schluss einen Elfmeter in Wolken. ts