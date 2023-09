Rassiges Remis: SV Miesbach und SG Hausham liefern sich intensives Derby

Starke Parade: Haushams Keeper Stefan Zimmerhakl vereitelt die Miesbacher Führung im Kreisliga-Derby. © STS

Ein intensives Kreisliga-Derby haben sich der SV Miesbach und die SG Hausham geliefert. Am Ende trennten sie sich 1:1. SV-Coach Hans-Werner Grünwald sah sogar noch die rote Karte.

Miesbach/Hausham – Ihr Kommen sollten die knapp 250 Zuschauer beim Kreisliga-Derby zwischen dem SV Miesbach und der SG Hausham am Freitagabend nicht bereuen. Auch wenn spielerische Höhepunkte Mangelware waren, so lieferten sich die beiden Nachbar-Vereine ein ausgeglichenes und intensives Duell. Richtig zur Sache ging es in der Schlussphase, als erst Miesbach in Führung ging, ehe Hausham in der Nachspielzeit ausglich. Zudem sah SV-Trainer Hans-Werner Grünwald kurz vor Schluss die Rote Karte.

„Der späte Ausgleich ist natürlich bitter, aber jetzt nehmen wir den Punkt mit“, resümierte Grünwald nach dem Schlusspfiff. „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr investiert und hatten die klareren Chancen. Aber auch Hausham war über Konter stets gefährlich. “ Ein „typisches Derby, vielleicht ein wenig zu hitzig“, hatte Haushams Coach Markus Weinbacher im Duell der SG mit seinem Ex-Club gesehen. „Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, fand er.

Die Anfangsphase gehörte etwas überraschend den Gästen, die in der Defensive stabil standen und die bislang treffsichere Miesbacher Offensive kaum zur Entfaltung kommen ließen. Mit gutem Stellungsspiel und viel Kampfgeist sorgten die Knappen in der Defensive für Sicherheit und hatten die ersten Möglichkeiten. Acht Minuten waren gespielt, als Lukas Grill nach einer Flanke vom linken Flügel an die Querlatte köpfte. Wenig später strich ein Schuss von Grill am langen Pfosten vorbei. Bei einem Kopfball von Andreas Schmid klärte SV-Keeper Tobias Magritsch im Nachfassen.

Dann kamen auch die Hausherren zu ersten Abschlüssen. Erten schoss aus 14 Metern knapp über das Gehäuse, dann musste Haushams Keeper Stefan Zimmerhakl sein ganzes Können auspacken, um einen Schuss von Florian Voit zur Ecke abzulenken. Kurz vor der Pause wurde die Begegnung intensiver, Felix Baumgartner kassierte nach einer rüden Grätsche gegen Fernando Pindado eine berichtige Zeitstrafe.

Doch auch nach dem Seitenwechsel konnten die Miesbacher aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Dennoch hatte der SV im zweiten Durchgang mehr vom Spiel. Nach einer guten Stunde ging Miesbachs Robert Mündl nach einem Zupfer im Strafraum zu Boden, doch die Pfeife von Schiedsrichter Giovanni Schalk blieb stumm. Kurz darauf hatten die Gastgeber Pech, als das Leder nach einem Schuss von Florian Stoib vom Pfosten zurück ins Feld sprang. Erten auf Miesbacher Seite und Grill für die Gäste setzten Freistöße über das Tor ins Fangnetz, ehe das Duell immer ruppiger wurde.

Als sich beide Seiten schon mit dem torlosen Unentschieden angefreundet hatten, fiel das 1:0. Die Gäste schlugen im Zentrum ein Luftloch. Nutznießer war der eingewechselte Johannes Schwarzenbach, der bei seinem Alleingang vor Zimmerhakl cool blieb und ins lange Eck einschob. Nach einem Haushamer Frustfoul an der Auslinie und einem Wortgefecht sah Coach Grünwald Rot. Wenig später musste er mit ansehen, wie die Knappen doch noch zum Ausgleich kamen. Nach einer Flanke von der linken Seite hielt Grill den Kopf rein. Magritsch war zwar noch am Ball, doch dieser trudelte über die Linie.

Am Ende war der Punkt für die Gäste nicht unverdient, da sie die Miesbacher Offensive als erstes Team in dieser Saison recht gut im Griff hatten und sehr diszipliniert und engagiert auftraten. Den Hausherren fehlte dieses Mal im Abschluss die nötige Präzision. In Anbetracht von jeweils sieben Punkten aus den ersten Spielen werden letztlich beide Seiten mit der Punkteteilung leben können.

ts

SV Miesbach – SG Hausham 1:1 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - To. Veit, D. Magritsch, Ma. Veit, Pindado - Matschiner, Stoib (78. Aykir), Mündl, Erten, Voit (64. Schwarzenbach) - Sontheim.

SG Hausham: Zimmerhakl - Schauer, Ngoc (88. Hart), Baumgartner, Köstler (49. Hamm) - Diene, Grill, Steiger, Schmid, Trettenhann - Beck.

Tore: 1:0 Schwarzenbach (87.), 1:1 Grill (90.+5).

Gelbe Karten: Erten, Mündl - Schmid, Ngoc.

Rote Karte: Grünwald (90./ Miesbach).

Zeitstrafe: Baumgartner (42./ Hausham/ Foulspiel).

Schiedsrichter: Giovanni Schalk.

Zuschauer: 243.