Rassismus-Eklat um Julian Green – Fürth-Profi im Pokal gegen Halle „als Affe tituliert“

Der Miesbacher Julian Green konnte mit seiner SpVgg Greuther Fürth eine Runde weiter ziehen. Doch stand gegen Halle leider nicht nur das Sportliche im Vordergrund.

Miesbach – Der Miesbacher Julian Green ist mit Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Nach dem 1:0-Sieg der Fürther bei Drittligist Hallescher FC trat das Ergebnis jedoch in den Hintergrund. Green soll während der Partie rassistisch beleidigt worden sein. Fürths Trainer Alexander Zorniger nahm auf der Pressekonferenz deutlich Stellung zu dem Vorfall.

„Mein Spieler wurde mehrmals von den Zuschauern als Affe tituliert. Das ist nicht nur ein-, zwei- oder dreimal geschehen“, sagte Zorniger. „Das Stadion ist zu 95 Prozent ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können. So etwas gehört sich einfach nicht, egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert.“ Auch Green äußerte sich zu den Vorfällen, laut der SpVgg Greuther Fürth sagte er im Anschluss an die Partie: „Es war ein Zuschauer während des Spiels. Aber ich wollte uns dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ich unbedingt gewinnen wollte. Und das tut denen dann am meisten weh.“ (mm)