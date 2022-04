Reaktion auf Pleite gegen Deisenhofen: SV Miesbach gewinnt 4:1 in Ohlstadt

Hans-Werner Gründwald, Trainer des SV Miesbach. © Thomas Plettenberg

Es war die richtige Reaktion auf die 1:9-Pleite gegen Deisenhofen: Der SV Miesbach hat in Ohlstadt mit 4:1 gewonnen. Das nimmt den Druck aus dem nächsten Spiel gegen Sauerlach.

Miesbach – Die richtige Antworte auf die 1:9-Niederlage gegen Deisenhofen in der Vorwoche hat der SV Miesbach gegeben. Am Sonntagnachmittag feierte die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald einen verdienten 4:1-Auswärtssieg in Ohlstadt.

Die Platzherren kamen erwartungsgemäß schwungvoll aus der Kabine, doch die Miesbacher standen in der Defensive sicher. Der SV agierte diesmal mit einer Viererkette und zwei Sechsern, was mehr Sicherheit in der Abwehr gab. SV-Keeper Tobias Magritsch hielt für die Miesbacher in der Anfangsphase die Null mit zwei starken Paraden fest. Nach einer guten halben Stunde gingen die Gäste dann in Führung. Nach einer Ecke zog der eingewechselte Josef Pötzinger ab, der Keeper ließ klatschen und Rückkehrer Niki Städter staubte ab zum 0:1. Allerdings musste dieser wenig später verletzt vom Feld. Es war bereits der zweite Wechsel der Miesbacher, nachdem sich Dominic Baumann bereits im ersten Durchgang verletzt hatte.

Nach der Pause markierten die Miesbacher mit einem Treffer Marke Traumtor das 0:2. Markus Weinbacher zog aus 20 Metern ab und das Leder schlug genau im Winkel ein. Doch Ohlstadt kam nach einem Einwurf, der am kurzen Eck des Fünf-Meter-Raums verlängert wurde, zum Anschlusstreffer und drückte auf den Ausgleich. Doch die Miesbacher hielten dem Druck Stand und sorgten wenig später für die Vorentscheidung. Eine Minute nach dem 1:2 stellte wiederum Weinbacher den alten Abstand wieder her. Nach einem Steckpass von Robert Mündl schloss Weinbacher einen Alleingang zum 1:3 ab. Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte dann Florian Stoib vier Minuten vor Abpfiff.

„Es war eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft. Wir haben Ohlstadt stark von unserem Tor ferngehalten“, berichtete Grünwald. „Spielerisch war es nicht optimal, aber das hätte der Platz auch nicht hergegeben. Kampf und Einsatz waren bei allen super und wir sind hinten gut gestanden. Jetzt haben wir etwas Luft nach hinten und nicht den unbedingten Druck beim Heimspiel nächste Woche“, resümierte Grünwald. Am Ostermontag empfangen die Miesbacher den TSV Sauerlach und können sich mit einem Sieg aller Abstiegssorgen entledigen.

SV Ohlstadt – SV Miesbach 1:4 (0:1)

SV Miesbach: T. Magritsch - D. Magritsch, N. Städter (36. Morena), M. Veit, Matschiner - To. Veit, D. Baumann (27. Pötzinger), Mündl, Stoib (87.Feicht), Pindado - Weinbacher

Tore: 0:1 N. Städter (36.), 0:2 Weinbacher (51.), 1:2 Thümmler (55.), 1:3 Weinbacher (56.), 1:4 Stoib (86.)

Gelbe Karten: Fischer - Pindado

Zuschauer: 120

Schiedsrichter: Simon Kryskowiak