Real Kreuth: Nach Niederlage gegen Miesbach - neu formierte Mannschaft gegen Bad Kohlgrub

Einen Grund zum Jubeln muss sich Kreuths Offensive um Franz Huber (l.) und Samet Yilmazer (r.) beim FC Bad Kohlgrub heute Abend erst erarbeiten. © Andreas mayr

Der FC Real Kreuth fährt zum Auswärtsspiel nach Bad Kohlgrub. Im Spiel gegen Miesbach setzte es eine 0:1 Pleite. Gegen den Tabellenletzten soll wieder ein Sieg her.

Kreuth – Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den SV Miesbach am vergangenen Wochenende kann der FC Real Kreuth in der Kreisliga 1 bereits am heutigen Freitagabend Wiedergutmachung leisten. Ab 18.30 Uhr sind die Kicker vom Enterbach beim FC Bad Kohlgrub zu Gast.

Auf dem Papier sieht das Duell beim abgeschlagenen Tabellenletzten nach einer Pflichtaufgabe aus. Doch Trainer Reiner Leitl warnt seine Schützlinge davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir werden uns strecken müssen. Bad Kohlgrub hat eine giftige Mannschaft, und es hat auch im Hinspiel seine Zeit gedauert, bis wir das Spiel in unsere Richtung lenken konnten“, erklärt Leitl.

Beim ersten Duell zwischen den beiden Teams stand am Ende ein 11:0-Erfolg für die Kreuther zu Buche, doch bei Bad Kohlgrub wird heute Abend eine andere Mannschaft auf dem Feld stehen als in der Hinrunde. „Sie haben im Winter einige Spieler zurückbekommen, und die Mannschaft hat sich stabilisiert“, sagt Leitl. „Dies zeigen auch die letzten Ergebnisse.“

In der Tat mussten sich die Bad Kohlgruber in den vergangenen Wochen jeweils nur knapp geschlagen geben. Sie unterlagen gegen den ASV Habach mit 2:3, gegen Peißenberg mit 0:1, gegen Polling mit 1:4 und gegen Ohlstadt mit 0:2.

„Unsere Situation ist momentan nicht so prickelnd. Wir haben zahlreiche Verletzte“, berichtet Leitl aus dem eigenen Lager. So stehen heute Abend neben den Langzeitverletzten auch Andreas Götschl und Moritz Mack nicht zur Verfügung. Entsprechend wird wieder eine komplett andere Mannschaft auf dem Rasen stehen. „Wir müssen wieder umbauen“, bestätigt Leitl. „Das wird sicher nicht einfach. Wir stellen uns auf eine schwere Aufgabe ein.“

Im Vergleich zum Derby gegen Miesbach hofft der Kreuther Cheftrainer, dass es seinem Team wieder gelingt, mehr Akzente in der Offensive zu setzen. Denn Chancen gegen die Kreisstädter waren auf Kreuths Seite Mangelware. Wenn es dann noch mit dem Toreschießen klappt, sollten drei Punkte trotz des dezimierten Kaders auf Kreuther Seite im Bereich des Möglichen liegen. „Unser Ziel ist ein Sieg“, erklärt Leitl. „Damit wir den Rest der Rückrunde in Ruhe gestalten können.“ (Thomas Spiesl)