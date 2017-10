Ein Remis als verdienter Lohn für die SG Hausham

Bitterer Ausgleich in der Nachspielzeit

von Hans-Peter Koller schließen

In einer hoch spannenden und kampfbetonten Partie in der Fußball-Kreisliga?1 trennten sich der SV Ohlstadt und die SG?Hausham am Mittwochabend 2:2 (0:1). Eine gerechte Punkteteilung, auch wenn den Werdenfelsern der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelang.

„Körperlich präsent, lauffreudig und diszipliniert. Kurzum: eine starke Leistung“, lobt Hans Ostner. „Wir waren definitiv auf Augenhöhe.“ Der Haushamer Trainer hatte geradlinig vorgetragene Angriffe und eine Doppeldeckung von Bojan Stojanovic, der schon neun Treffer erzielt hat, sehen wollen. Beides setzten seine Spieler um. Da auch die Elf aus dem Bobfahrerdorf sein Heil in der Offensive suchte, sahen die Zuschauer eine chancenreiche Begegnung. So scheiterte in der 19. Minute Tachsin Chraloglu nur an einer Klasseparade des Ohlstädter Keepers, und Manuel Marcks zog wenig später am kurzen Pfosten vorbei (27.).

Aber auch die Platzherren hatten durch Johannes Fischer (31./36.) und Maximilian Baumann (29.) die Führung auf dem Fuß. Kurz vor der Pause fiel tatsächlich noch ein Tor: Stefan Millich brachte die SG mit einem trockenen Flachschuss ins lange Eck in Führung. Das 1:1 (51.) durch Fischer brachte die Knappen nicht aus dem Tritt. Die Tempogegenstöße waren immer wieder auf Chraloglu zugeschnitten, der seine dritte dicke Chance zum 2:1 (72.) verwertete.

Der Rückstand war für die Ohlstädter das Signal zur bedingungslosen Offensive. Das Aluminium (80.) und SG-Schlussmann Benedikt Holzner aber standen dem Ausgleich im Weg. Hier versäumten es die Haushamer bei zwei Kontern in Überzahl, ihre starke Leistung mit dem 3:1 zu krönen. „Wenn der Ausgleich in der Nachspielzeit fällt, ist das bitter“, erklärt Ostner, „aber so wie wir uns präsentiert haben, braucht uns vor den kommenden Aufgaben nicht bange sein.“

SV Ohlstadt – SG Hausham 2:2 SV Ohlstadt: Ziener, Fels, Zach, Tafertshofer, Stojanovic, Zach, Fischer, Fischer, Baumann, Nutzinger, Leis (73. Kaindl) - Trainer: Eberhart - Trainer: JacobsSG Hausham: Holzner, Schauer, Siglreitmaier, Baumgartner, Beck (76. Bischof), Trettenhann, Büchl, Weigl, Millich, Chraloglu, Marcks (62. Freund) - Trainer: OstnerSchiedsrichter: - Zuschauer: 0Tore: 0:1 Millich (45.), 1:1 Fischer (51.), 1:2 Chraloglu (72.), 2:2 Stojanovic (90.)

Quelle: fussball-vorort.de