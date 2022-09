Remis zwischen Warngau und Darching - Irschenberg feiert ersten Sieg

Bayrischzell verliert klar

Von Thomas Spiesl schließen

In der Kreisklasse feiert der TSV Irschenberg gegen den TSV Weyarn den ersten Saisonsieg, der SV Warngau und die DJK Darching trennen sich remis und der SV Bayrischzell kommt unter die Räder.

Landkreis – Beim TSV Irschenberg ist der Knoten geplatzt. Der Aufsteiger feierte beim Autobahnderby gegen Weyarn den ersten Saisonsieg. Eine Punkteteilung gab es beim zweiten Landkreisduell zwischen Warngau und Darching. Bayrischzell kam gegen Deisenhofen unter die Räder.

SV Warngau – DJK Darching 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Schönauer (51.), 1:1 Sitzberger (63.).

Gelb-Rot: Sitzberger (80./DJK).

Ein spannendes Derby lieferten sich Warngau und Darching. Im ersten Durchgang egalisierten sich die beiden Teams weitgehend und es ging ohne Treffer in die Halbzeit. Die Warngauer kamen besser aus der Kabine: Leonhard Gerr legte ab auf Georg Schönauer, der überlegt zum 1:0 ins lange Eck einschob. Darching ließ sich durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und Simon Sitzberger glich durch einen abgefälschten Weitschuss aus. Zehn Minuten vor Ende des Spiels flog Sitzberger mit der Ampelkarte vom Feld und Darching war nach einer Zeitstrafe gegen Hans Schlagbauer nur noch zu neunt. Doch die Gäste brachten das 1:1 über die Zeit, obwohl es auf beiden Seiten noch eine Großchance gab. „Es war ein umkämpftes Derby, aber dennoch ein faires Spiel. Kurz vor Schluss hätten wir sogar noch die Chance auf den Siegtreffer gehabt, aber das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, resümierte DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker.

TSV Irschenberg – TSV Weyarn 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Ableitner (24.), 2:0 Spindeldreher (84.).

Ein schwaches Spiel bekamen die Zuschauer zwischen Irschenberg und Weyarn zu sehen. Den Irschenbergern dürfte das aber egal sein. Der bislang punktlose Aufsteiger ging nach 24 Minuten nach einem eklatanten Patzer in der Gästedefensive durch Simon Ableitner in Führung. Die Weyarner kamen kaum zwingend vor das Gehäuse der Heimischen, daran ändere sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Im zweiten Durchgang beschränkten sich die Irschenberger weitgehend auf das Verteidigen und hatten damit auch Erfolg. So war das 2:0 von Florian Spindeldreher nach einem Konter die Entscheidung. Irschenbergs Trainer Marcus Huber war erleichtert über den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft. „Unter dem Strich war unser Sieg verdient, auch wenn nach der Pause spielerisch nicht mehr viel von uns gekommen ist. Kämpferisch war es aber eine gute Leistung der Mannschaft, die den Aufwärtstrend fortgesetzt und sich nun auch belohnt hat. Wir waren einfach heiß auf das erste Erfolgserlebnis“, erklärte Huber. Sein Gegenüber Helmut Schenk war hingegen niedergeschlagen. „Bei uns fehlt es aktuell nicht nur an der Trainingsbeteiligung, sondern auch an der Einstellung. Das war eine beschämende Vorstellung. Bei uns hatte jeder Angst, einen Fehler zu machen, und es war null Temperament im Spiel“, ärgerte sich Schenk.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

SV Bayrischzell – FC Deisenhofen III 0:6 (0:3)

Tore: 0:1 Brunner (9.), 0:2 F. Scherer (31.), 0:3/0:4 Petereit (38./71.), 0:5 Westbrook (85.), 0:6 Förtsch (87.).

Nichts zu holen gab es für den ersatzgeschwächten SV Bayrischzell gegen Deisenhofen. Gegen die spielstarken Gäste mussten die Platzherren neben dem gesperrten Max Lohmann zwei weitere Stammkräfte ersetzen, konnten die Ausfälle aber nicht kompensieren. „Deisenhofen war klar stärker, das ist eine richtig gute Mannschaft. Der Sieg war auch verdient. Wir haben wieder unsere Chancen nicht genutzt, das hat Deisenhofen einfach besser gemacht und deshalb auch zu Recht klar gewonnen“, sagte SV-Trainer Wacco Schmid. Bereits zur Pause führten die stark aufgestellten Gäste, bei denen unter anderem Felix Scherer wieder die Fußballschuhe schnürte und den zweiten Treffer erzielte, mit 3:0. Im zweiten Durchgang passierte lange nichts, ehe die Gäste das Ergebnis mit drei weiteren Toren noch in die Höhe schraubten. ts