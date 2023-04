TuS-Reserve steht gegen SC Pöcking mit dem Rücken zur Wand

Aron Mättig stößt wahrscheinlich aus dem Landesliga-Team dazu. © THOMAS PLETTENBERG

Es könnte schon die letzte Chance für den TuS Holzkirchen II sein: Gegen den SC Pöcking muss ein Sieg her, sonst droht der Abstieg.

Holzkirchen – Für den TuS Holzkirchen II war es keine Woche wie jede andere. Das zeigte sich bereits am Montag nach dem absoluten Tiefpunkt, der 0:3-Heimpleite gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Die Trainer der drei Herrenmannschaften sowie der A-Jugend saßen zusammen, um über die aktuelle Situation der Zweitvertretung zu sprechen. Der Inhalt bleibt selbstredend intern, nur so viel: „Es war eine sehr fruchtbare Diskussion“, betont TuS-Coach Florian Ächter und fügt an: „Es ist klar: Wenn wir am Sonntag nicht gewinnen, dann hilft nur noch beten.“ Dann empfangen die Grün-Weißen um 14 Uhr den SC Pöcking.

Bei den Mannen vom Starnberger See stellt Ächter derweil eine „ähnliche Situation“ fest, denn „es läuft bei denen auch noch nicht“, sagt er. Schließlich ist Pöcking neben der TuS-Reserve das einzige Team in der Abstiegsrunde D, das noch ohne Sieg da steht. Ächter ist optimistisch, dass seinem TuS das erste Erfolgserlebnis gelingen wird, denn „wir haben gut trainiert und der Mannschaft ist die Situation bewusst“.

Mit mageren vier Zählern – zwei davon waren Bonuspunkte aus der Vorrunde – stehen die Grün-Weißen am Tabellenende. Viel schlimmer: Vom Vorletzten Pöcking, dem Gegner am Sonntag, trennen die Landesliga-Reserve fünf Spieltage vor Saisonende bereits fünf Zähler. Aber mit dem nach der Saison und den verschiedenen Szenarien, wie etwa dem drohenden Abstieg nach zehn Jahren, will sich der TuS-Coach noch nicht beschäftigen. „Unser voller Fokus gilt dem Sonntag“, stellt er klar. „Nur das können wir beeinflussen.“

Mit beeinflussen können wird das eventuell wieder Sebastian Kirmayr. Das einst große Talent des TuS, das sich nach zahlreichen schweren Verletzungen und Pausen wieder in der Zweiten versucht. „Das ist ein toller Fußballer“, lobt Ächter. Zudem kehrt Pascal Mohr aus dem Urlaub zurück und Aron Mättig dürfte aus dem Landesliga-Team dazu stoßen.

Alle wollen dabei mithelfen, den ersten Dreier einzufahren und den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden. meh