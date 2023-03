Richtungsweisendes Landkreis-Duell in der Kreisklasse

Unterschiedliche Voraussetzungen: der TSV Irschenberg und der SV Warngau. © Max Kalup

Kreisklasse: Der FC Rottach empfängt den TSV Irschenberg – Die DJK Darching will nachlegen – Weite Auswärtsfahrten für den SV Warngau und den TSV Weyarn - Erstes Heimspiel für SV Bayrischzell.

Landkreis – In den Kreisklassen-Gruppen warten zahlreiche Auswärtsspiele auf die Landkreis-Teams. Die DJK Darching will in der Aufstiegsrunde den Auftaktsieg vergolden. Ein richtungsweisendes Match steigt in der Abstiegsrunde zwischen Rottach und Irschenberg. Bayrischzell hofft auf den ersten Sieg, während Warngau und Weyarn weite Fahrten bevorstehen.

Meisterrunde B

FC Deisenhofen III – DJK Darching So. 15 Uhr

Die DJK Darching und der FC Deisenhofen III haben kurzfristig das Heimrecht getauscht. Aufgrund der nassen Witterung war ein Spiel auf Rasen in Darching nicht möglich, daher wird die Partie nun im Münchner Vorort auf Kunstrasen ausgetragen. „Vielen Dank an Deisenhofen, dass der Heimrecht-Tausch so kurzfristig und unkompliziert geklappt hat“, sagt DJK-Vize-Abteilungsleiter Paul van der Drift. Nach dem Auftaktsieg in Geretsried will man in Deisenhofen die nächsten Punkte einfahren, um den Anschluss an die vorderen Plätze herzustellen. „Deisenhofen hat richtig gute Fußballer. Wir werden uns aber nicht verstecken. Wenn wir mit derselben Einstellung wie am vergangenen Wochenende ins Spiel gehen, können wir auch gegen Deisenhofen punkten“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier.

Abstiegsrunde G

FC Rottach-Egern – TSV Irschenberg Sa. 15 Uhr

Das erste Landkreis-Duell der Rückrunde steigt zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Irschenberg. „Wir gehen mit ziemlich dem gleichen Kader wie in der Vorwoche ins Spiel. Irschenberg schätze ich durch die Rückkehrer stärker ein als in der Vorrunde. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir wollen zu Hause drei Punkte holen“, erklärt Rottachs Coach Bernhard Gruber. Nach dem Remis in Höhenrain wollen die Kicker vom Birkenmoos den ersten Dreier einfahren. „Für uns ist es ein wichtiges Spiel, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wir stehen unter Zugzwang“, sagt Irschenbergs Coach Marcus Huber. „Rottach kennen wir, und sie sind unangenehm zu spielen. Wir müssen uns auf tief stehende Rottacher und deren schnelles Umschaltspiel in die Offensive einstellen.“ Die Gäste müssen auf jeden Fall punkten, am besten dreifach, sonst wächst der Abstand zum rettenden Ufer. Allerdings ist aufgrund einiger Kranker noch unklar, wie der Kader des TSV aussehen wird.

SV Bayrischzell – FSV Höhenrain So. 15 Uhr

Nach der Auftaktniederlage in Tölz muss der SV Bayrischzell beim Heimspiel gegen den FSV Höhenrain punkten, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. „Für uns gilt das Motto ,Verlieren verboten’“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. Bei einer möglichen Niederlage sähe er sein Team „voll im Abstiegskampf“. Der Kader der Hausherren ist wieder etwas besser besetzt, und so geht der SV optimistisch in die erste Partie auf dem sicherlich tiefen heimischen Rasen. „Ich denke, meine Mannschaft hat die Zeichen erkannt und wird alles geben, um den ersten Sieg einzufahren“, ergänzt Schmid.

Abstiegsrunde H

ESV Penzberg – SV Warngau Sa. 16.30 Uhr

Mit dem Heimsieg gegen die Fußballfreunde Geretsried hat der SV Warngau am vergangenen Wochenende den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt und reist nun nach Penzberg. „Wir sind gut in die Rückrunde reingekommen und wollen die Leistung des letzten Wochenendes in Penzberg erneut abrufen“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. Die Partie wird wohl auf Kunstrasen ausgetragen, die Warngauer rechnen sich dennoch gute Chancen auf einen Punktgewinn aus, auch wenn der Kader erst kurzfristig feststehen wird. „Kleine Wehwehchen gehören in dieser Jahreszeit dazu, aber wir können das kompensieren“, sagt Mayer.

ASV Eglfing – TSV Weyarn So. 14 Uhr

Mit dem Punktgewinn zum Auftakt gegen Penzberg kann der TSV Weyarn ganz gut leben, nun führt die Reise an den Staffelsee nach Eglfing, wo er auf einen gänzlich unbekannten Gegner trifft. „Wir waren gegen Penzberg schon nahe am Sieg. Einsatz, Zusammenhalt und Willen haben gepasst. Außerdem haben wir in den letzten zwei Wochen gut trainiert, so gilt es weiterzumachen“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk, der auf die beiden Rückkehrer Sinan Celik und Daniel Kraem bauen kann. „Wenn es uns gelingt, die Leichtsinnsfehler abzustellen und die Moral aus dem letzten Spiel und den Trainings mitzunehmen, werden wir mit Punkten aus Eglfing zurückkehren.“ ts