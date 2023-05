Rottach Egern holt ersten Dreier – Penzberg souverän

Nicht zu stoppen: Alexander Adelsberger brachte die DJK Darching nach 16 Minuten in Führung, doch Geretsried drehte das Spiel und zog auf 3:1 davon. Am Ende verlor die DJK mit 3:5. Foto: Steffen Gerber © Steffen Gerber

In der Kreisklasse sind die ersten Vorentscheidungen gefallen. Für den TSV Irschenberg und den TSV Weyarn sieht es nach Abstieg aus, Aying ganz vorne.

Landkreis – Der FC Rottach-Egern hat nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FSV Höhenrain den Klassenerhalt wieder selbst in der Hand. Nach den deutlichen Klatschen des TSV Weyarn in Penzberg (0:4) und des TSV Irschenberg in Eurasburg (0:5) müssen wohl beide Klubs für die A-Klasse planen. Bayrischzell punktet gegen Spitzenreiter SV Bad Tölz, während sich die DJK Darching in der Meisterrunde mit einem 3:5 gegen den ASC Geretsried aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nicht im Einsatz war der SV Warngau. Das Spiel bei den FF Geretsried wird am 17. Mai nachgeholt.

■ Meisterrunde B

DJK Darching – ASC Geretsried 3:5 (1:2)

Tore: 1:0 Adelsberger (16.), 1:1 Karamanos (22.), 1:2 Karamanos (29.), 1:3 Zimolong (47.), 2:3 S. Sitzberger (65.), 3:3 M. Sitzberger (80.), 3:4 Karamanos (84.), 3:5 Philip (89.).

„Das Ergebnis hört sich schlimmer an, als es war“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier nach der 3:5-Heimniederlage gegen den ASC Geretsried. „Wir haben voll auf Sieg gespielt und auch nach dem 1:3 alles nach vorne geworfen. Jetzt haben wir keinen Druck mehr, und ich kann die letzten Spiele genießen.“ Er selbst wisse nicht so recht, „warum wir dieses Spiel verloren haben“. Die DJK hatte die Partie im Griff und ging durch einen Treffer von Alexander Adelsberger in Führung. Dann aber drehten die Gäste das Spiel bis zur Pause und legten direkt nach Wiederanpfiff das 3:1 nach. Die DJK glich noch mal aus und spielte weiter munter nach vorne, um den Rückstand auf die beiden Spitzenplätze zu verkürzen. Geretsried nutzte dies, konterte und nahm alle drei Punkte mit, obwohl die DJK insgesamt die besseren Chancen hatte.

■ Abstiegsrunde G

FC Rottach-Egern – FSV Höhenrain 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Feirer (50., ET), 1:1 Reinhart (58.), 2:1 Yilmazer (77.).

Die Rottacher fanden beim wichtigen Heimspiel gegen Höhenrain gut in die Partie und waren spielbestimmend, Chancen gab es aber auf beiden Seiten kaum. So war es wenig verwunderlich, dass es mit dem torlosen Remis in die Pause ging. Im zweiten Durchgang ging Rottach in Führung. Nach einem Schuss von Bastian Lechner bugsierte ein Höhenrainer das Leder vor einem einschussbereiten Rottacher ins eigene Gehäuse. Kurz darauf kamen die Gäste allerdings nach einem individuellen Fehler in der Rottacher Hintermannschaft zum Ausgleich. Trotz einer Zeitstrafe gelang den Gastgebern in Unterzahl noch der Siegtreffer: Marinus Trettenhann setzte Lechner in Szene, der brachte eine scharfe Flanke in die Box, wo Ferhat Yilamzer den FSV-Keeper per Lupfer überlistete. „Es war höchste Zeit für den ersten Sieg“, sagt Rottachs Coach Bernhard Gruber. „Das Spiel war relativ ausgeglichen, aber wir hatten leichte Vorteile und waren einfach den Tick besser. Daher war der Sieg am Ende nicht nur wichtig, sondern auch verdient.“

SV Bayrischzell – SV Bad Tölz 0:0

Mit einem torlosen Remis gegen den Spitzenreiter SV Bad Tölz machte der SV Bayrischzell den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Zuschauer bekamen eine gute Partie zu sehen, in der die Hausherren die besseren Chancen hatten. Keeper Daniel Bähr lieferte erneut eine starke Leistung ab und hielt seinen Kasten sauber. Auf der anderen Seite versäumte es Bayrischzell zwar, einen Treffer zu machen, am Ende konnte man mit dem Unentschieden aber zufrieden sein. „Wir haben ein super Spiel gemacht und hatten die besseren Chancen“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. „Ich bin voll zufrieden. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein leistungsgerechtes Remis. Bad Tölz ist nicht umsonst Erster, aber wir haben ihnen einen guten Fight geliefert.“

SV Eurasburg-Beuerberg – TSV Irschenberg 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 Leyding (29.), 2:0 Martner (34.), 3:0 Leyding (36.), 4:0 Burger (50.), 5:0 Klein (57.).

Nicht zu holen gab es für den TSV Irschenberg beim schweren Auswärtsspiel in Eurasburg. Schon zur Pause war das Spiel beim Stand von 3:0 für die Hausherren entschieden. Die erste halbe Stunde konnten die Irschenberger noch ausgeglichen gestalten. Dann trafen die Hausherren binnen sechs Minuten ganze dreimal. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, noch mal in die Partie zurückzufinden. Spätestens nach einer Stunde war das Spiel aber nach zwei weiteren Toren der Eurasburger beim Stand von 5:0 endgültig entschieden. „Eurasburg war meiner Meinung nach der stärkste Gegner der Liga. Wir waren stark ersatzgeschwächt und haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt“, stellt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger fest. „Das Ergebnis ist verdient. Trotzdem geht es für uns weiter.“

■ Abstiegsrunde H

ESV Penzberg – TSV Weyarn 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Thrainer (40., Eigentor), 2:0 Güven (46.), 3:0 Schumacher (89.), 4:0 Wagner (90.).

„Uns fehlt momentan einfach die Qualität für die Kreisklasse“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk nach der 0:4-Niederlage des TSV Weyarn in Penzberg. „Wir werden jetzt nicht aufgeben, sondern weiter alles versuchen und hoffen, dass wir es noch in die Relegation schaffen. Aber viel mehr ist aktuell leider nicht möglich.“ Der Sieg für Penzberg sei vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, gehe aber insgesamt in Ordnung. Auf tiefem Geläuf entwickelte sich zu Beginn ein intensives Spiel, in dem Penzberg die besseren Chancen hatte. Kurz vor der Pause fiel durch ein unglückliches Eigentor nach einer Ecke das 1:0. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte der ESV nach einem starken Spielzug für die frühe Vorentscheidung. Nach zahlreichen Wechseln lief Weyarn noch in zwei Konter.

SV Warngau – SV Krün Di., 20 Uhr

Ausgeruht kann der SV Warngau am heutigen Dienstagabend ins wichtige Nachholspiel gegen den SV Krün gehen, nachdem das Spiel in Geretsried am Wochenende aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden musste. Mit einem Dreier könnten die SV-Kicker am heimischen Flugplatz einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Warngauer wollen, sich den kampfstarken Gästen nach Kräften entgegenstemmen und mit einem Dreier den Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Zähler auszubauen. (ts)