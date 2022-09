Rottach trotzt Warngau einen Punkt ab - Siege für Darching und Bayrischzell

Nur zu zehnt trat der TSV Irschenberg (in Blau) gegen die DJK Darching an. Manfred Sitzberger hatte nach seinem Urlaub und ohne Training dabei einen Gala-Auftritt. © Ralf Poeplau

Insgesamt 13 Tore fallen in den drei Landkreisduellen in der Kreisklasse, Warngau, Rottach, Darching und Bayrischzell treffen jeweils dreifach.

Landkreis – Zwei Gewinner brachte der achte Spieltag in der Kreisklasse 3 aus Landkreis-Sicht hervor. Der SV Bayrischzell revanchierte sich gegen den TSV Weyarn mit einem 3:1-Erfolg für die Hinspiel-Niederlage. Kein Glück hatte der TSV Irschenberg, der sich der DJK Darching trotz zahlreicher Chancen mit 0:3 geschlagen geben musste. Ein rassiges Duell zwischen Warngau und Rottach endete mit einem letztlich leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

SV Warngau – FC Rottach-Egern 3:3 (1:1)

Tore: 1:0 Schönauer (15.), 1:1 Schlichtner (38.), 1:2 Lechner (47.), 2:2 Stadler (61.), 3:2 Klaus (87.), 3:3 Lechner (88.).

Ein körperbetontes Spiel lieferten sich der SV Warngau und der FC Rottach-Egern. Neun Verwarnungen schlugen am Ende insgesamt zu Buche. Den ersten Treffer erzielte Georg Schönauer für Warngau, Tobias Schlichtner traf wenige Minuten vor der Pause zum 1:1-Halbzeitstand. Bastian Lechner brachte die Gäste nach dem Seitenwechsel in Front, doch Benjamin Stadler und Sebastian Klaus drehten das Spiel noch einmal für Warngau. Im direkten Gegenzug traf dann wiederum Lechner zum 3:3-Endstand. „Wir können nicht ganz zufrieden sein“, resümiert Warngaus Keeper Thomas Mielke. „Rottach ist ein starkes Team und hat seine Chancen konsequent genutzt. Es war ein hart umkämpftes Spiel, und das Ergebnis geht am Ende auch in Ordnung.“ Ähnlich sieht es Rottachs Trainer Bernhard Gruber: „Das 3:3 war insgesamt leistungsgerecht. Wir haben schlecht begonnen, sind dann aber besser ins Spiel gekommen. Die Gegentore waren wieder vermeidbar, aber am Schluss müssen wir nach dem späten Ausgleich froh sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben.“

TSV Irschenberg – DJK Darching 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Stacheder (15./ET), 0:2 Sitzberger (17.), 0:3 S. Schlagbauer (85.).

Einen Pflichtsieg landete die DJK Darching beim Tabellenschlusslicht in Irschenberg. „Wir waren wenige Minuten vor dem Spiel nach kurzfristigen Absagen nur zu zehnt. So ist man nicht konkurrenzfähig“, ärgerte sich TSV-Trainer Marcus Huber nach der Derbyniederlage. So gerieten die Irschenberger durch ein Eigentor nach einer Ecke und einem Treffer von Manfred Sitzberger schnell mit 0:2 in Rückstand. Dann folgte eine viertelstündige Unterbrechung wegen des Starkregens. Danach kam der TSV immer besser in die Partie, die DJK verteidigte aber ihre Führung. „Wir hatten vor der Halbzeit zwei bis drei und in der zweiten Hälfte drei oder vier richtig gute Chancen, aber wir waren nicht effizient genug“, hadert Huber. „Die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden ist, hat wirklich aufopferungsvoll gekämpft und war mit Leidenschaft dabei. Mehr kann man nicht erwarten.“ In der Schlussphase machte Darchings Simon Schlagbauer für die Gäste mit dem 3:0 alles klar. „Irschenberg hat so viele Chancen ausgelassen, da haben sie mir fast leidgetan“, sagt Darchings Coach Patrick Lachemeier. „Wenn ihnen das 1:2 gelingt, wäre es vielleicht noch einmal eng geworden. Für uns ist das Wichtigste, dass wir die drei Punkte geholt haben, aber das 3:0 war auf jeden Fall zu hoch gemesessen am Spielverlauf.“ Mann des Tages auf Seiten der Gäste war Manfred Sitzberger, der nach seinem Urlaub ohne ein Training wieder auf dem Feld stand, zwei Tore vorbereitete und eines selbst erzielte.

SV Bayrischzell – TSV Weyarn 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Aksoy (17.), 1:1 Simmerl (36./HE), 2:1 Simmerl (60./FE), 3:1 Müller (71.).

Die erste Halbzeit bestimmten zwischen dem SV Bayrischzell und dem TSV Weyarn die Gäste. Doch die Weyarner ließen gleich vier hochkarätige Möglichkeiten liegen. So führte der TSV nach einem frühen Treffer von Ferhat Aksoy nur mit 1:0. Dies rächte sich, als zehn Minuten vor der Pause Martin Simmerl einen Handelfmeter zum Ausgleich für Bayrischzell verwandelte. Nach dem Seitenwechsel bekamen die 130 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen. Wieder war es ein Strafstoß – diesmal wegen Foulspiels –, der die Entscheidung einleitete. Simmerl verwandelte diesen sicher. Weyarn warf in der Folge alles nach vorne, war aber viel zu hektisch im Spielaufbau – und Bayrischzell machte durch ein Tor von Lukas Müller bei einem Konter alles klar. „Wir müssen vor der Pause aus unseren Chancen mehr machen als nur ein Tor“, stellt TSV-Co-Trainer Pascal Klumpp fest. „So stand es nach einem blöden Elfmeter 1:1. Der Elfmeter zum 2:1 war unnötig, weil der Ball schon weg war. Danach haben wir zu viele lange Bälle geschlagen und sind nicht mehr gefährlich geworden.“ Bayrischzells Coach Wacco Schmid war dagegen zufrieden: „Es war keine überzeugende Leistung von uns, bei den zahlreichen Ausfällen war aber auch nicht mehr drin. Der 3:1-Erfolg geht für mich insgesamt in Ordnung.“ ts