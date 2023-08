Rückstand in Sieg gedreht: FC Real Kreuth schlägt SV Münsing

Teilen

Enges Duell: Kreuths David Erlacher (r.) und Münsings Sebastian Schönacher schenken sich nichts. © MK

Trotz eines Rückstands zur Pause hat der FC Real Kreuth die neue Kreisliga-Saison mit einem Sieg begonnen. Am Ende hieß es gegen den SV Münsing 2:1 aus Kreuther Sicht.

Kreuth – Trotz eines Rückstands zur Pause war Tobias Schnitzenbaumer mit dem ersten Spielabschnitt seines FC Real Kreuth gegen den SV Münsing nicht unzufrieden. Als sofort nach dem Seitenwechsel der 1:1-Ausgleich fiel, hellte sich die Miene des Kreuther Trainers sogar auf. Und da kurz vor dem Abpfiff noch der 2:1-Siegtreffer glückte, war Schnitzenbaumer mit dem Saisonauftakt dann rundum zufrieden.

„Wir haben heuer von einer Spitze auf zwei Stoßstürmer umgestellt“, erklärt Schnitzenbaumer, „aber bei diesem System muss das Mittelfeld hellwach sein und mächtig viel laufen.“ Dass die Platzherren dennoch mit einem Rückstand in die Pause gingen, lag in einem starken Spielzug der Gäste begründet. Erst ließ sich ein Kreuther am Seiten-Aus austricksen, dann kam der Torschütze bei der nachfolgenden Flanke nahezu unbedrängt zum Kopfball – trotz personellen Gleichstands im Strafraum.

Mit dem ersten Angriff nach der Pause fiel der Ausgleich. Lukas Frank nahm technisch stark einen weiten Ball aus der Defensive an, ließ einen Verteidiger ins Leere laufen und schob cool und mit Übersicht ins lange Eck zum 1:1 (46.) ein. Auch im zweiten Abschnitt glänzten beide Mannschaften mit viel Laufbereitschaft und körperlichem Einsatz. „Da hatten wir Glück“, blickt Schnitzenbaumer auf die beste Gästechance, als ein Freistoß nur um Zentimeter über die Latte strich (68.). Der nicht unverdiente 2:1-Siegtreffer fiel wenige Minuten vor dem Abpfiff. Leandro Moritz hatte sich mit einem flott vorgetragenen Angriff Platz verschafft, geschickt verzögert bis die Mitte besetzt war, und dann maßgerecht an den zweiten Pfosten geflankt. Hier war Simon Mayr mit hohem Tempo herangerauscht und sein Kopfballtreffer besiegelte das Schicksal der Gäste. Schnitzenbaumer: „Wir waren läuferisch wie kämpferisch präsent und konnten uns so belohnen.“

FC Real Kreuth – SV Münsing-A. 2:1 (0:1)

FC Real Kreuth: Lachenmair- Egger (54. Erlacher), Götschl, M. Mayr, Collette-Moritz, K. Kölbl, T. Frank, S. Mayr (89. Stastka)-L. Frank, Mack.

Tore: 0:1 Geiger (17.), 1:1 L. Frank (46.), 2:1 S. Mayr (85.)

Gelbe Karten: Mack, K. Kölbl, L. Frank-Lang

Zeitstrafe: K. Kölbl (Kreuth/42.)

Schiedsrichter: Martin Horne

Zuschauer: 50