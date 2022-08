Saison-Auftakt: Weyarn, Rottach-Egern und Darching setzen sich durch

Einen frühen Treffer erzielte Benedikt Fess (l.) für den SV Bayrischzell. © TP

Sechs Landkreis-Mannschaften haben den Auftakt in der Kreisklasse hinter sich. Das Fazit: verdiente Siege und spannende Duelle. Hier der Überblick.

Landkreis – Mit drei Duellen sind die Teams aus der Region in die Spielzeit der Kreisklasse 3 gestartet. Beim Auftaktspiel am Freitag setzte sich der TSV Weyarn mit 2:1 gegen den SV Bayrischzell durch. Am Samstag hatte der FC Rottach-Egern Fortuna auf seiner Seiten und gewann gegen den Aufsteiger vom SV Warngau mit 3:1. Auch die DJK Darching startete mit 2:1 gegen Irschenberg gut.

TSV Weyarn – SV Bayrischzell 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 B. Fess (11.), 1:1 Michl (45.), 2:1 Bencic (89.).

Einen glücklichen 2:1-Auftakt feierte der TSV am ersten Spieltag daheim gegen den SV Bayrischzell. Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach einem Bock in der Weyarner Defensive traf Benedikt Fess zum 0:1. Im Anschluss war das Spiel verteilt und meist zerfahren. Ein schneller Spielzug brachte den Hausherren kurz vor der Pause den Ausgleich. Der eingewechselte Christoph Bencic steckte das Leder durch, Albert Michl traf zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel waren die Bayrischzeller dem zweiten Treffer näher, machten Druck, doch mit Glück und Geschick verteidigten die Klosterdörfler das 1:1 trotz einiger Chancen der Gäste. Aus dem Nichts fiel der Siegtreffer. Jonas Egger konnte aus dem Halbfeld unbedrängt flanken; Bencic traf per Flugkopfball zum 2:1. Ein Sonderlob verdiente sich der souveräne Schiedsrichter Tobias Wilka. SV-Trainer Wacco Schmid sagte: „Das Spiel war recht ausgeglichen und fair, wir hatten mehr Chancen, haben diese aber nicht gemacht.“ Weyarns Coach Helmut Schenk resümierte: „Fürs erste Spiel war das von der Einstellung und dem Einsatz her völlig in Ordnung.“ Der SV habe sich das Leben teils selbst schwer gemacht und hätte auch verlieren können. „Natürlich freuen wir uns jetzt über den glücklichen Sieg, der wichtig für das Selbstvertrauen ist.“ ts

FC Rottach-Egern – SV Warngau 3:1 (0:0)

Tore: 0:1 Klaus (59./ FE), 1:1 Bernhard (64.), 2:1 Krupp (79.), 3:1 Schmid (90.)

Gelb-Rot: Pietzko (86./Rottach/ Wdh. Foulspiel).

Eine ausgeglichene Begegnung bekamen die Zuschauer zwischen Rottach und Warngau zu sehen. Am Ende setzten sich die Hausherren wegen besserer Chancenverwertung mit 3:1 durch. „Wir hatten das Glück auf unserer Seite, das Spiel können wir auch verlieren, oder es kann unentschieden ausgehen“, sagte Rottachs Coach Bernhard Gruber. Warngaus Trainer Daniel Mayer sagte: „Die Leistung war in Ordnung, es war ein sehr faires Spiel, in dem wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“ Rottach sei cleverer gewesen. Aber: „Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall drin gewesen.“ Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Sebastian Klaus die Gäste durch einen „unnötigen Elfmeter“ (Gruber) in Führung. Wenig später glich Dante Bernhard nach einer Ecke zum 1:1 aus. Das 2:1 von Marvin Krupp war ein Kracher. Krupp zimmerte das Leder aus 23 Metern in die Maschen. Warngau suchte Heil in der Schlussphase in langen Bällen, konnte aber die Überzahl nach einem Platzverweis gegen Rottachs Franz Pietzko nicht nutzen. So machte André Schmidt den Sack bei einem Konter in der Nachspielzeit zu. „Mit dem Ergebnis und der Leistung bin ich zufrieden, aber das Spiel hätte auch anders ausgehen können“, resümierte Gruber. ts

DJK Darching – TSV Irschenberg 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Monn (37.), 1:1 Epp (76./ FE), 2:1 Haas (78.).

Dank einer starken Schlussphase sicherte sich die DJK Darching beim Derby gegen den TSV Irschenberg drei Punkte. Die Gäste führten bis zur 75. Minute dank eines Treffers von Benedikt Monn, der einen Freistoß aus gut 20 Metern flach versenkt hatte. Im zweiten Abschnitt schwanden bei den Gästen immer mehr die Kräfte, dennoch konnte der Aufsteiger die Führung behaupten. Dann glich Marinus Epp per Strafstoß aus, nachdem Manfred Sitzberger im Strafraum gelegt worden war. Beim nächsten Angriff stand Sitzberger auf dem linken Flügel sträflich frei und flankte ins Zentrum, wo Florian Haas zum 2:1-Endstand einköpfte. DJK-Trainer Patrick Lachmeier resümierte: „Es war kein einfaches Spiel für uns.“ Der Sieg sei aber verdient, weil die DJK mehr Ballbesitz gehabt habe. Auch TSV-Coach Marcus Huber sagte: „Der Sieg für Darching war verdient, weil wir nach der Pause keine Kraft mehr hatten.“

ts