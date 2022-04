3:2 in Rosenheim: TuS Holzkirchen beendet Pleitenserie

„Mit Zug zum Tor“ spielten die Rosenheimer gegen die Gäste aus Holzkirchen, sagt TuS-Trainer Joe Albersinger. Holzkirchens Towart Benedikt Zeisel, hier auf einem Archivbild, konnte sich am Ende trotzdem freuen. © Archiv/Max Kalup

Der TuS Holzkirchen hat in der Fußball-Landesliga einen 3:2 Sieg in Rosenheim eingefahren. Tobias Seidl gelangen dabei gleich zwei Tore.

Holzkirchen – Es ist ein klassisches Spiel: Eine gegen den Abstieg spielende Mannschaft wehrt sich 95 Minuten lang mit allen Kräften gegen eine Niederlage und dem Gegner, bei dem es vermeintlich um nichts Besonderes mehr geht, fällt es schwer, die letzten Prozente herauszukitzeln. Dass es für den TuS Holzkirchen in dieser Spielzeit doch noch um wichtige Erfolgserlebnisse geht, machte der knappe 3:2 Sieg über den SB DJK Rosenheim deutlich.

Nach zuletzt drei Pleiten in Serie gelang der Mannschaft von Trainer Joe Albersinger der ersehnte Befreiungsschlag – auch dank eines Doppelpacks durch Tobias Seidl. „Wir lassen es nicht zu, mit der Einstellung zu spielen, dass es in unserer Tabellensituation um nichts mehr geht“, sagte Holzkirchens Trainer nach Ende des Duells beim Sportbund. „Wir spielen jedes Spiel, um es zu gewinnen und genau das versuche ich den Jungs zu vermitteln.“ Gegen die Rosenheimer fruchtete dieses Mindset gleich von Beginn an und mit leicht veränderter Startformation gegenüber dem 1:2 gegen Unterföhring: Mick Paal startete als linker Außenverteidiger für Yasin Keskin und Tobias Seidl ersetzte Sean Erten in der Offensive.

Bereits nach neun Minuten demonstrierte der TuS in Person Seidls Wachheit, als der 19-Jährige einen Pass, den andere Spieler vielleicht schon abgeschenkt hätten, vor dem Rosenheimer Schlussmann erwischte und an diesem zur 1:0 Führung vorbeispitzelte. „Da hat Tobi sehr gut spekuliert“, lobte der Coach. In der Folge entwickelte sich ein relativ offenes Spiel, bei dem auch die abstiegsgefährdeten Gastgeber zu Gelegenheiten kamen. „Der Gegner war absolut giftig und immer mit Zug zum Tor“, erklärte Albersinger. Er erklärte: „Es stellt sich zum Beispiel manchmal die Frage, ob du den Ball schlägst oder spielst – da treffen wir oft die falschen Entscheidungen, aber wir sind in einem Reifeprozess und daran arbeiten wir.“

Zunächst jedoch arbeitete Rosenheim am Ausgleich und belohnte sich nach einer halben Stunde, als Lukas Starringer nach einem gut genutzten Vorteil freistehend leichtes Spiel hatte und zum 1:1 einschob. Diesen Rückschlag schüttelte Holzkirchen schnell ab und legte nach einem Angriff über die rechte Seite das zweite Tor nach – erneut vollstreckte Seidl in echter Stürmer-Manier zur 2:1 Führung. „Für Tobi freut es mich sehr, da er immer fleißig ist“, sagt der TuS-Coach. „Er hat sich mit diesen Toren belohnt und man merkt, dass er mit solchen Leistungen den nächsten Schritt machen kann.“

Auch nach dem Seitenwechsel glich die Partie phasenweise einem offenen Schlagabtausch, doch die entscheidende Chance nutzte erneut Albersingers Elf: Nach 58 Minuten fuhren die Gäste einen schönen Konter, den Toni Bauer ins lange Eck abschloss und auch den Innenpfosten auf seiner Seite hatte. Dass Holzkirchens Christopher Korkor in der 88. Minute einen Elfmeter über das Tor schoss und Rosenheim in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer durch Omer Jahic gelang, waren aus Gästesicht letztlich Randnotizen. Albersinger resümierte: „Wir haben gezeigt, dass wir gewinnen wollen und taten das am Ende auch verdient.“

SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen 2:3 (1:2)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Paal (62. Keskin), Drum, Mättig, Kollie (78. Lindner) – Gulielmo, Siebler, T. Bauer, Korkor – Lechner (89. Lechner), Seidl Tore: 0:1 Seidl (9.), 1:1 Starringer (30.), 1:2 Seidl (34.), 1:3 T. Bauer (58.), 2:3 Jahic (90. + 3) Gelbe Karten: Kollie, Drum, Korkor Schiedsrichter: Florian Braunsperger. Zuschauer: 100.