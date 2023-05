SC Wall überrollt die SF Fischbachau – Darching II holt ersten Sieg gegen Brunnthal

Thomas Gschwendtner Trainer der SF Fischbachau. © THOMAS PLETTENBERG

In der Meisterrunde der A-Klasse gewinnt der SC Wall das Duell gegen Fischbachau deutlich und hält sich somit weiter Chancen auf den Aufstieg offen.

Landkreis Miesbach – Anders sieht das für die Zweite des SV Miesbach aus, die nach der deutlichen Niederlage gegen Gaißach/Wackersberg nur noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz hat. In der Abstiegsrunde fährt die DJK Darching II den ersten Saisonsieg ein und kann wieder hoffen.

■ Meisterrunde G

„Der Gegner war einfach besser“ – Miesbach II verliert deutlich

Die Kreisligareserve des SV Miesbach hatte bei Tabellenführer SG Gaißach/Wackersberg nichts zu melden und wurde mit 0:5 nach Hause geschickt. Die Mannschaft von Trainer Christian Pralas reiste stark ersatzgeschwächt an – unter anderem sprang Sebastian Höck als Torhüter ein. Er musste den Ball schon im ersten Durchgang dreimal aus dem Tor fischen. Überragender Mann auf dem Feld war Vierfach-Torschütze Tobias Angermeier, der die Miesbacher vor große Probleme stellte. „Der Gegner war einfach besser, und der Angermeier ist ein richtig guter Spieler“, konstatiert Pralas. Damit unterstrichen die Hausherren ihre Aufstiegsambitionen, während es für die Kreisstädter in den verbleibenden vier Spielen nun kaum noch um etwas geht.

Trainer Gschwendtner wütete nach Fischbachauer Pleite: „Katastrophale Einstellung und Leistung“

„Das war mit die schlechteste Leistung, seit ich Trainer in Fischbachau bin“, schimpft Thomas Gschwendtner nach der 0:3-Niederlage beim SC Wall. Seine Mannschaft habe eine „katastrophale Einstellung und Leistung“ gezeigt. Anders sieht das aufseiten der Heimmannschaft aus. In Wall ist Trainer Michael Niederlöhner hochzufrieden. „Wir haben das überragend gelöst“, findet er. Von Beginn an hatte seine Mannschaft die Mehrzahl an Torchancen, belohnte sich aber erst kurz vor dem Halbzeitpfiff mit der Führung durch Martin Harraßer. Nach dem Seitenwechsel war es dann der starke Franz Aigner, der mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten die Entscheidung herbeiführte. In der Folge verteidigten die Waller den Vorsprung, und in der Nachspielzeit parierte Andreas Waldschütz sogar noch einen Strafstoß von Heinrich Isenmann und verwehrte den Sportfreunden den Ehrentreffer, die nun am Donnerstag gegen Sachsenkam zum Siegen verdammt sind.

„Haben den Kampf gut angenommen“ – ersatzgeschwächte Kreuther unterliegen knapp

Der FC Real Kreuth II hat seinen nach Sachsenkam mitgereisten Unterstützern ein Fünf-Tore-Fest geboten – allerdings mit dem schlechteren Ende für die Kreuther. Am Ende unterlag die Mannschaft von Trainer Franz Breunig knapp mit 2:3. „Wir sind ein bisschen ersatzgeschwächt angetreten, aber haben den Kampf gut angenommen“, resümiert der Trainer. Thomas Nadler brachte die Gäste schon in der dritten Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel boten sich die Mannschaften dann einen offenen Schlagabtausch, an dessen Ende sich die Sachsenkamer durchsetzen konnten. „Das war doch bitter, dass wir kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer hinnehmen mussten“, ärgert sich Breunig, denn er meint: „Die Jungs hätten sich heute einen Punkt verdient gehabt.“

■ Abstiegsrunde S

Dank „sehr geschlossener kämpferischer Leistung“: Darching II holt ersten Dreier

Die DJK Darching II hat am sechsten Spieltag der Abstiegsrunde den ersten Sieg in der laufenden Saison eingefahren. Gegen die SG Brunnthal/Hofolding setzte sich die Kreisklassenreserve mit 3:1 durch. Damit zieht die DJK nach Punkten gleich mit dem BCF Wolfratshausen II und hält sich die Chancen auf den Ligaverbleib offen. „Wir sind sehr gut gestartet“, erzählt Trainer Andreas Hallmannsecker, der früh über einen Doppelpack von Alexander Fauck jubeln durfte. So ging es mit einer knappen 2:1-Führung in die Kabinen. „Nach der Halbzeit waren wir am Drücker“, findet Hallmannsecker. Per Weitschuss traf Markus Pallauf dann zum erlösenden 3:1. In der Folge hatten die Gäste der SG zwar noch einige Möglichkeiten, aber die Darchinger Hintermannschaft hielt stand. „Durch eine sehr geschlossene kämpferische Leistung blieben die drei Punkte in Darching“, freut sich Hallmannsecker.

■ Abstiegsrunde T

SV Parsberg verpasst trotz ordentlicher Leistung die Überraschung

Der SV Parsberg hat im Auswärtsspiel beim SC Reichersbeuern die Überraschung verpasst und deutlich mit 0:3 verloren. So hoch hätte das Ergebnis allerdings nicht ausfallen müssen, findet Abteilungsleiter Michael Ohneberg: „Die Niederlage geht in Ordnung, aber sie ist zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Denn mit etwas Glück wäre die Führung für die Gäste drin gewesen. Den ersten Treffer der Partie erzielte allerdings Reichersbeuern nach einer guten Stunde. „Danach haben wir etwas aufgemacht und durch einen Konter das 0:2 bekommen“, erzählt Ohneberg. Das dritte Gegentor erzielte Sebastian Hart per Eigentor dann in der Nachspielzeit noch selbst. Ohneberg: „Leider kam für das von unserer Seite gute Spiel nichts raus.“

■ Abstiegsrunde U

„Geht in Ordnung“ – Hartpenning muss sich mit Remis zufriedengeben

Der TSV Hartpenning ist im Heimspiel gegen die Kreisligareserve des Lenggrieser SC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Dabei wäre gerade im ersten Durchgang der vom Wind geprägten Partie mehr drin gewesen. „Wir waren in der ersten Halbzeit am Drücker, aber nicht effizient genug vor dem Tor“, hadert Kapitän Stefan Zellermayer. Erst kurz nach Wiederanpfiff war es der eingewechselte Michael Weindl, der für die Hartpenninger Führung sorgte. Doch in der Folge kamen die Gäste aus Lenggries mehr und mehr ins Spiel und erarbeiteten sich mehr Torchancen. Eine davon nutzten die Gäste dann kurz vor Schluss zum Ausgleich. „Deswegen geht das Unentschieden auch in Ordnung“, erklärt Zellermayer. Mit dem Remis festigt der TSV zwar den zweiten Platz in der Abstiegsrunde, verpasst es allerdings nach dem Sieg im direkten Duell vor zehn Tagen, Druck auf Tabellenführer Schliersee auszuüben. (Michael Eham)