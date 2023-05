A-Klasse kompakt: Wall nähert sich Relegationsplatz – Schliersee und Hartpenning verlieren hoch

Hart am Mann: eine Zweikampfszene aus der Partie SV Miesbach II (in Schwarz) gegen SC Wall (in Weiß). © STS

In der A-Klassen-Meisterrunde mit Landkreisbeteiligung steht der Meister fest – er kommt aber nicht aus dem Landkreis. Der SC Wall und die SF Fischbachau hoffen weiterhin auf den Relegationsplatz dahinter.

Meisterrunde G

SV Miesbach II – SC Wall 1:3 (1:3)

Der SC Wall hat das Derby bei der Miesbacher Kreisligareserve mit 3:1 für sich entschieden und hält damit die Aufstiegschancen weiter hoch. „Das war ein ganz starkes Spiel von uns“, lobt SC-Coach Michael Niederlöhner seine Mannschaft, die sich schon vor der 1:0-Führung Chancen erarbeitete.

Martin Harraßer sorgte per Kopf nach einer guten Viertelstunde für die Führung, die wenig später durch die Hausherren egalisiert wurde. Es folgte, was Miesbachs Trainer Christian Pralas „zwei schläfrige Aktionen“ nennt und zum Waller Doppelschlag zum 3:1 aus Sicht der Gäste führte. Miesbach warf nach dem Seitenwechsel noch mal alles nach vorne, scheiterte aber immer spätestens am Waller Schlussmann Andreas Waldschütz. Damit ist die Mannschaft von Michael Niederlöhner bis auf einen Zähler am Aufstiegsrelegationsplatz dran.

FC Real Kreuth II – SG Gaißach/Wack. 1:4 (0:1)

Nach 90 Minuten gegen die SG Gaißach/Wackersberg hat der FC Real Kreuth II nicht als Partycrasher auftreten können. Der 4:1-Sieg der Gäste bedeutet schon drei Spieltage vor Schluss die souveräne Meisterschaft für die SG, die damit in die Kreisklasse aufsteigt. „Die waren auf jeden Fall besser und sind verdient Meister geworden“, findet FC-Kapitän Max Engel.

Die Hausherren gingen ersatzgeschwächt in die Partie, mussten sogar zwei Spieler aus der AH akquirieren. „Dafür haben wir aber relativ gut dagegengehalten“, findet Engel. Dennoch führten die Gäste zur Halbzeit mit 1:0. Kurz keimte Hoffnung auf, als Kilian Kaiser zum Ausgleich traf, doch nur zwei Minuten später ging Gaißach/Wackersberg wieder in Führung. „Da war dann die Luft raus“, gesteht Engel ein. Und so fielen noch das 1:3 und 1:4 aus Sicht der Hausherren.

Abstiegsrunde S

DJK Darching II – SG Schäftlarn/B. 1:5 (1:3)

Die zweite Mannschaft der DJK Darching hat im Heimspiel gegen die SG Schäftlarn/Baierbrunn nicht an den ersten Saisonsieg vergangene Woche anknüpfen können und mit 1:5 deutlich verloren. Die Kreisklassenreserve machte schlicht zu viele Fehler in der Hintermannschaft.

Zwar traf Alexander Fauck zum zwischenzeitlichen Ausgleich, den drei Gegentreffern zum 1:3-Halbzeitrückstand gingen allerdings allen individuelle Fehler voraus, wie Trainer Andreas Hallmannsecker erzählt. „Zur Halbzeit mussten wir dreimal verletzungsbedingt wechseln und fingen uns so noch mal zwei Tore.“ Damit verweilt die DJK weiter auf dem Abstiegsplatz.

Abstiegsrunde T

SV Parsberg – TSV Wolfratshaus. 0:2 (0:1)

„Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir heute gewinnen und den Sack zumachen“, sagt Parsbergs Trainer Bernd Bleinroth nach der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Wolfratshausen. Damit ist der Klassenerhalt noch mal verschoben, denn auch wenn es unrealistisch ist: Rein theoretisch könnte der TSV Sauerlach II noch am SVP vorbeiziehen.

Gegen Wolfratshausen hadert Bleinroth vor allem mit der Chancenverwertung seiner Offensivleute. „Wir haben Riesenmöglichkeiten verdaddelt. Das nagt schon ein bisschen an mir“, gibt er zu. Hinzu kamen noch folgenschwere Fehler in der Hintermannschaft, sodass am Ende eine aus Sicht von Bleinroth verdiente 0:2-Niederlage steht. Sieben Zähler Vorsprung auf Sauerlach II hat der SV Parsberg – bei noch drei verbleibenden Spielen.

TSV Sauerlach II – SG Waakirchen/S. 0:3 (0:2)

Die SG Waakirchen/Schaftlach ist gegen das Tabellenschlusslicht TSV Sauerlach II seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat souverän mit 3:0 gewonnen. Dabei hätte das Ergebnis noch deutlich höher ausfallen können, denn Einschussmöglichkeiten hatten die Gäste zuhauf. „Die Chancen haben wir teilweise kläglich vergeben“, erzählt Trainer Vincent Lechner.

Direkt in der Anfangsphase stellte Martin Thrainer allerdings schon die Weichen auf Sieg, indem er die SG Waakirchen/Schaftlach mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Martin Nickisch nach, ehe Hans Nachmann kurz vor Schluss der Partie noch auf 3:0 erhöhte.

Türk Spor Hausham – SC Reichersbeuern 0:1 (0:0)

Eine bittere Niederlage hat Türk Spor Hausham gegen Tabellenführer SC Reichersbeuern hinnehmen müssen. Denn bis kurz vor Abpfiff hielten die Haushamer gut dagegen, kassierten aber in der 86. Minute noch den späten Gegentreffer zum 0:1. „Wir haben momentan immer fünf bis sechs Spieler, die verletzungsbedingt nicht spielen können“, sagt Trainer Özel Pektas. Gegen Reichersbeuern wäre eigentlich auch der Sieg drin gewesen. „Wir haben vorne das Tor nicht gefunden, Reichersbeuern aber dann irgendwann schon.“

SG Waakirchen/Schaftl. – Türk Spor Haush. 3:1 (1:0)

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat im Nachholspiel am vergangenen Donnerstag gegen Türk Spor Hausham mit 3:1 gewonnen. SG-Coach Vincent Lechner sieht in dem Ergebnis einen „ungefährdeten Sieg“, allerdings auch ein Manko in der Chancenverwertung seiner Vorderleute. „Ärgerlich war die Verletzung von Luis Wartner nach einer üblen Grätsche von hinten“, sagt Lechner.

Wartner zog sich einen Mittelfußbruch zu. Florian Eybel brachte die SG in Front, Martin Nickisch legte nach dem Seitenwechsel doppelt nach. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Türk Spor erzielte Tom Majdic. „Wir hatten wieder unsere Leichtsinnsfehler drin, sodass wir nicht ins Spiel gefunden haben“, ärgert sich Haushams Trainer Özel Pektas.

Abstiegsrunde U

Lenggrieser SC II – TSV Schliersee 6:2 (1:1)

Tore: 1:0 Demmel (24.), 1:1 Leitner (41.), 2:1 Demmel (52.), 3:1 Schnaderbeck (66.), 4:1 Schnaderbeck (66.), 5:1 Demmel (68.), 5:2 Simsch (70.), 6:2 Knill (77.).

Der TSV Schliersee ist im Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC II heftig unter die Räder gekommen und hat mit 2:6 verloren. „Von vorne bis hinten lief einfach gar nichts zusammen“, ärgert sich Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Auch wenn wir momentan viele Verletzte haben, das Spiel hätten wir definitiv besser gestalten können.“

Im ersten Durchgang lief alles noch halbwegs nach Plan. Den Rückstand egalisierte Franz Leitner zum 1:1-Halbzeitstand. „Danach sind wir innerhalb von fünf Minuten zweimal eiskalt ausgekontert worden“, sagt Quinz. Individuelle Fehler bestrafte die Lenggrieser Kreisligareserve sofort, während auch in der Schlierseer Offensive nur noch der Ehrentreffer durch Martin Simsch gelang. Selbiger verpasste zuvor den Anschluss beim Stand von 1:3 per Strafstoß.

SC Wörnsmühl – TSV Hartpenning 7:0 (5:0)

Tore: 1:0 J. Fichtner (12.), 2:0 M. Fichtner (26.), 3:0 Kaffl (41.), 4:0 J. Fichtner (43.), 5:0 M. Fichtner (45.), 6:0 Schneider (46.), 7:0 Auracher (50.).

Dem SC Wörnsmühl ist im Heimspiel gegen den TSV Hartpenning ein wahres Schützenfest gelungen. 7:0 fertigten die Wörnsmühler ihre Gäste ab. „Vom Anpfiff weg dominierten wir die Partie und kamen immer wieder zu guten Tormöglichkeiten“, freut sich SC-Coach Klaus Wörndl über die gute Mannschaftsleistung.

Von Zeit zu Zeit kamen zwangsläufig auch die Tore, ehe drei Treffer binnen vier Minuten kurz vor dem Seitenwechsel das Spiel entschieden. Kurz nach der Pause stellten die Hausherren auf 7:0. Die Gäste sind stark ersatzgeschwächt nach Wörnsmühl gefahren. Auch Kapitän Stefan Zellermayer fehlt aufgrund einer Knieverletzung die nächsten Wochen. (Michael Eham)