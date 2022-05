Schaden in Grenzen gehalten: TSV Otterfing verkauft sich gut gegen Meister Forstinning

Mit viel Leidenschaft haben sich die Otterfinger um Kapitän Andreas Eder von den Fans am Nordring verabschiedet. © Christian Scholle

Der TSV Otterfing verabschiedet sich mit einer ordentlichen Leistung von den Heimfans am Nordring, verliert aber gegen den Bezirksliga-Meister VfB Forstinning.

Otterfing – Nach der desaströsen 0:9-Klatsche am vergangenen Wochenende in Siegsdorf hatte so mancher in den Reihen des TSV Otterfing wohl mit dem Schlimmsten gerechnet. Denn zum letzten Heimspiel war kein geringerer als der nun feststehende Meister VfB Forstinning zu Gast am Nordring. Doch der Tabellenletzte riss sich am Riemen und spielte „gar nicht so schlecht“, wie scheidende Trainer Mike Probst nach dem 0:3 bekannte. Die Mannschaft habe „ein ganz anderes Gesicht gezeigt“ als noch in der Vorwoche. Alles in allem sei es aber ein verdienter Sieg für Forstinning gewesen. „Die Mannschaft hat sich aber das zu Herzen genommen, was wir besprochen haben“, sagte Probst.

So gingen die Gastgeber auch ins Spiel hinein, gestalteten die Partie zumindest ergebnistechnisch lange offen. Bis zur 83. Minute hatte es auch nur 0:1 geheißen. Nach einer halben Stunde zappelte das Leder zum ersten Mal im Netz. „Wir versuchen, nach einem Standard den Ball zu klären, schießen dabei einen Gegenspieler an und der Ball geht direkt ins Tor“, beschreibt Probst die Situation, die den Torreigen eröffnete. Klassischer Slapstick, sinnbildlich für die verkorkste Saison. Bakary Touray war der Torschütze, der noch seine Treffer zwei und drei markierte und somit zum Matchwinner des Meisters avancierte. Nach dem 0:2 sei die Messe gelesen gewesen, meint Probst. „Schöne Flanke, schöner Kopfball, schönes Tor.“ Beim Tor zum Endstand hätten es seine Mannen dem Gegner „zu leicht gemacht“, meint der TSV-Coach.

Am letzten Spieltag dieser Bezirksliga-Saison geht es für die Kicker vom Nordring in Bad Endorf noch um die Ehre. Der Letzte tritt beim Vorletzten an. Beide Mannschaften treten den Gang in die Kreisliga an, doch die rote Laterne ist noch nicht vergeben. „Wir fahren da hin, um zu gewinnen“, sagt Probst selbstbewusst. Schließlich wolle man sich mit einem guten Resultat verabschieden. Ein Dreier wäre zwar „nicht versöhnlich“, sagt Probst, „dennoch ist ein Sieg das Ziel“. Als Probst die Saison Revue passieren lässt, erkennt er an: „Am Ende der Saison steigt man halt auch verdient ab, wenn man da unten steht.“ Dafür gebe es viele Gründe. „Das kann ich nicht in einem Satz zusammenfassen“, meint Probst schmunzelnd. „Das war halt eine Liga höher als letzte Saison – die Spieler, gegen die wir gespielt haben, hatten schon eine höhere Qualität.“

Probst hatte schon ein erstes Angebot

Nach dem Endorf-Spiel wird es dann aber trotzdem „sicherlich noch eine kleine Abschlussfeier geben“, sagt er. Eine Abschlussfeier, in deren Rahmen neben Probst auch Andreas Schmalz verabschiedet wird. „Er wird die Fußballschuhe an den Nagel hängen, aber der AH hoffentlich noch erhalten bleiben“, sagt Probst.

Doch wie geht es für Probst persönlich weiter? „Das werden wir sehen“, sagt er lachend. „Natürlich“ wolle er weiterhin als Trainer arbeiten. Gerne auch schon in der kommenden Saison, wenn es nach ihm geht. „Fußballtrainer zu sein ist meine Berufung, eine Auszeit ist nicht geplant.“ Konkrete Gespräche gebe es zwar momentan nicht. Verhandelt habe er aber schon mit einem Bezirksligisten. „Es war ein Angebot vorhanden, woraus aber nichts geworden ist“, verrät er. Über den TSV Otterfing sagt Probst: „Wir gehen absolut im Guten auseinander.“ Sicherlich noch besser wäre der Abschied mit einem Sieg im vorerst letzten Bezirksliga-Spiel des Vereins. (Philip Hamm)

TSV Otterfing – VfB Forstinning 0:3 (0:1)

TSV Otterfing: Westner - K. Eder (46. Schmiedel), Höcker, J. Eder, Riblinger - Blaschke, S. Eder, Ott (79. Scherer), M. Eder (46. Küfler), Schmalz - Dengler.

Tore: 0:1/0:2/0:3 Touray (30./83./90.).

Gelbe Karten: Ott, S. Eder - Sadric.

Schiedsrichter: Lars Haffke.

Zuschauer: 125.