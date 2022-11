Schafft es der SV Miesbach ohne Niederlage in die Winterpause?

Auswärts bei Rot-Weiß Bad Tölz

Von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach kann bei Rot-Weiß Bad Tölz die Herbstmeisterschaft in der Kreisklasse 1 fixieren und eine Vorrunde ohne Niederlage krönen.

Miesbach – Einmal muss der SV Miesbach in der Kreisliga 1 noch ran, dann geht es in die wohlverdiente Winterpause. Hinter den Kreisstädtern liegt eine ganz starke Vorrunde. Sie sind immer noch ungeschlagen und können die Herbstmeisterschaft mit einem Punktgewinn beim letzten Spiel in Bad Tölz perfekt machen. „Aber wir werden nicht auf Unentschieden spielen, sondern versuchen, einen Dreier einzufahren“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Am Samstag um 14.15 Uhr ist er mit seinem Team beim SC Rot-Weiß Bad Tölz zu Gast.

Der Aufsteiger kann sich in der Tabelle nicht mehr verbessern und wird die Vorrunde nach zahlreichen Ausfällen und durchwachsenen Leistungen auf dem siebten Platz abschließen. Am vergangenen Wochenende gingen sie als erstes Team der Liga beim 1:1 gegen Schlusslicht Sauerlach nicht als Sieger vom Platz. „Wir dürfen das 1:1 nicht als Maßstab nehmen und Tölz nicht unterschätzen. Sie haben keinen Druck und könnten die erste Mannschaft sein, die uns bezwingt“, warnt Grünwald. Er fordert von seinem Team eine konzentrierte Vorstellung wie im Hinspiel, das beim Stand von 3:0 bereits nach der ersten Viertelstunde entschieden war. Am Ende stand es 5:0 für den SV.

Nicht mit dabei sein wird der zuletzt formstarke Josef Pötzinger wegen eines privaten Termins im Allgäu. Seinen Platz im Mittelfeld wird Ridvan Ulu einnehmen. „Er fehlt uns natürlich. Aber die Mannschaft hat momentan richtig Selbstvertrauen, das merkt man schon im Training. Wir stehen aktuell hinten sehr stabil und vorne hat es zuletzt mit Josef Sontheim und Florian Stoib super funktioniert“, erläutert Grünwald.

Gegen die ersatzgeschwächten Hausherren können sich die Kreisstädter wohl nur selbst schlagen. „Wenn wir so spielen wie in den letzten Wochen und konzentriert bleiben, dann bin ich optimistisch, dass wir in Tölz drei Punkte holen“, sagt der SV-Coach. ts