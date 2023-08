Scheibenschießen am Windfeld: SV Miesbach deklassiert Lenggrieser SC

Fußball Kreisliga

Von Thomas Spiesl schließen

Deutlicher als erwartet hat der SV Miesbach zum Kreisliga-Auftakt den Lenggrieser SC geschlagen. Am Ende hieß es 5:1. Den Heimsieg feierten die Miesbacher dann auf dem Waldfest.

Miesbach – Am Samstagabend war in Miesbach Party angesagt, auf dem Waldfest feierten die Kicker des SV Miesbach ihren rundum gelungenen Saisonstart. So hatten sie sich am Nachmittag in der Kreisliga 1 am heimischen Windfeld deutlicher als erwartet mit 5:1 gegen den Lenggrieser SC durchgesetzt.

Während bei den Gästen gar nichts klappte – drei der fünf Miesbacher Treffer darf man getrost als Torwartfehler deklarieren – zeigten die Hausherren ihre Offensivqualitäten. Am Ende waren die überforderten Isarwinkler mit dem 5:1 noch recht gut bedient. SV-Trainer Hans-Werner Grünwald war mit der Leistung seines Teams rundum zufrieden: „Man hat bei allen die Spielfreude gesehen. Nach vorne sind wir gut drauf und haben nahtlos an die letzten Vorbereitungsspiele angeknüpft.“

Die Miesbacher begannen druckvoll und erarbeiten sich erste Chancen, dann allerdings folgte der Schreckmoment, als LSC-Flügelspieler Thomas Fischhaber das Leder nach einer Viertelstunde vom linken Flügel aus an den langen Pfosten zirkelte. Den Torreigen eröffnete dann Tobias Veit mit einem Freistoß von der linken Außenbahn, den er aus sehr spitzem Winkel ins lange Eck verwandelte. Der Lenggrieser Keeper Maxi Kleim machte dabei genauso eine schlechte Figur wie beim Strafstoß, den er kurz vor der Pause an Sontheim verschuldete. Doch Erten setzte das Leder neben den Kasten. Das 1:0 war mehr als nur schmeichelhaft für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel stand Sontheim mutterseelenallein an der Strafraumgrenze frei und köpfte über den Keeper hinweg zum 2:0 ein. Aus dem Nichts kamen die Gäste zum Anschlusstreffer, doch dann sorgte wiederum Sontheim für die Entscheidung. Per Solo tanzte er durch die LSC-Defensive und schoss zum 3:1 ein. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Ertens Flachschuss rutschte unter Kleim hindurch zum 4:1 ins Tor und Daniel Magritsch sorgte im Nachschuss, der noch abgefälscht wurde, für den 5:1-Endstand.

„Es war ein guter Auftakt, den wir aber nicht überbewerten dürfen“, sagte Grünwald. „Mit drei Punkten können wir auf jeden Fall schon einmal beruhigter nach Berg fahren.“

SV Miesbach – Lenggrieser SC 5:1 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - Pindado, D. Magritsch, Ma. Veit, To. Veit - Pötzinger, Wiedmann, Erten, Matschiner (77. Mündl), Stoib (69. Morena) - Sontheim Tore: 1:0 To. Veit (20.), 2:0 Sontheim (49.), 2:1 Demmel (55.), 3:1 Sontheim (63.), 4:1 Erten (75.), 5:1 D: Magritsch (77.)

Gelbe Karten: keine - Kreher, Kleim

Schiedsrichter: Tobias Harraßer

Zuschauer: 163