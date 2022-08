Schiedsrichter der Gruppe Tölz sind vorbereitet: Saisonstart am Wochenende

Spitzengruppe gefunden

Die Schiedsrichter der Gruppe Bad Tölz sind vorbereitet für den Start der Saison am Wochenende. Zuletzt standen Qualifikationssitzungen und Leistungsprüfungen an.

Landkreis – Alle höherklassigen Schiedsrichter konnten dabei ihre Klasse halten. Max Hafeneder vom TuS Holzkirchen schaffte sogar den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga. Marijo Kraljic vom SC Wörnsmühl wurde vom DFB als Schiedsrichter für die Futsal-Bundesliga nominiert.

Spitzenschiedsrichter aus dem Landkreis: Übersicht

Aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen ist zudem Julian Spies vom FC Deisenhofen, der in Bremen wohnhafte Florian Böhm ist heuer ebenfalls wieder für den BFV in der Regionalliga im Einsatz. Ihre Schiedsrichter-Karriere in der Bezirksliga beendet haben hingegen aus beruflichen Gründen Christian Pittner von der SG Hausham und Valentin Burger vom TSV Otterfing.

Die Spitzenschiedsrichter aus dem Landkreis in der neuen Saison sind: Kutan Aydin (Türk Spor Hausham/Kreisliga), Max Hafeneder (TuS Holzkirchen/Landesliga), Daniel Stark (TSV Schaftlach/Kreisliga), Alexander Hölscher (SV Waakirchen-Marienstein/Bezirksliga), Alois Holzheu (DJK Darching/Kreisliga), Dominik von Maffei (SV Miesbach/Bezirksliga), Marijo Kraljic (SC Wörnsmühl/Landesliga und Futsal Bundesliga), Anes Hadziabdic (SC Wörnsmühl/Landesliga), Roland Fritzsch (FC Rottach-Egern/Kreisliga) und Tristan Waschke (FC Rottach-Egern/ Kreisliga).