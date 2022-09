Schlagerspiel am Nordring: TSV Otterfing empfängt SV Miesbach

Teilen

In den Griff bekommen müssen Kilian Eder (r.) und der TSV Otterfing MIesbachs Josef Sontheim (M.). © Christian Scholle

Der TSV Otterfing empfängt den SV Miesbach und braucht Punkte, um die Chancen auf die Aufstiegsrunde zu wahren.

Otterfing/Miesbach – Wenn sich der TSV Otterfing und der SV Miesbach duellieren, treffen zwei Schwergewichte aufeinander. Dass die Kreisstädter aktuell etwas besser stehen und mit einem Unentschieden zufrieden vom Nordring gehen könnten, spielt in diesem Derby keine Rolle. Eine Begegnung, die die Zuschauer am Samstag (14 Uhr) elektrisieren wird.

Die Spielplangestaltung kommt der Heimmannschaft entgegen. Die Reserve ist spielfrei. „Wir werden mit einem großen Kader in das Derby gehen“, verspricht Benedict Gulielmo, „wobei sich einige Fragezeichen erst ganz kurzfristig klären lassen.“ Der Otterfinger Spielertrainer stellt sich diesbezüglich nicht an die Klagemauer. Sicher ist, dass sich nur Verletzte und Angeschlagene das Schlagerspiel als Aktive entgehen lassen.

Die zu Hause ungeschlagene Nordring-Elf, die vor heimischem Publikum noch keinen Gegentreffer einstecken musste, fordert eine Mannschaft heraus, die in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren hat. „Wir werden mit breiter Brust auftreten“, erklärt Gulielmo, „und wenn es uns gelingt, bereits im Mittelfeld die Räume eng zu machen, liegen die Vorteile bei uns.“

3:3 im Hinspiel

Zu den Vorteilen gehört auch, auf einen Maximilian Dengler zählen zu können. Aber Ausnahmestürmer gibt es in der Spielklasse zwei und Denglers Gegenpart wird mit Josef Sontheim beim Gegner zaubern. „Man kann den Sepp nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Aber das Ziel muss es sein, ihn bestmöglich zu bedrängen“, meint Gulielmo. Er wagt für das Derby auch eine Prognose: „Wenn wir einmal in Führung liegen, lassen wir uns den Sieg nicht mehr nehmen.“

Allerdings lagen die Otterfinger auch im Hinspiel in der Kreisstadt in Führung. Für einen Sieg aber reichte es nicht. Wobei die 180 Zuschauer ihr Kommen nicht bereuen mussten. Es war ein offener Schlagabtausch mit einem gerechten 3:3-Remis.

Hans-Werner Grünwald auf jeden Fall freut sich auch auf das Derby. Der Trainer des SV Miesbach kann auf eine attraktive Aufstellung zählen. Er hat alle Leistungsträger zur Verfügung. Nach langen Jahren beim TSV Weyarn ist er in die Kreisstadt gewechselt, um dort etwas zu bewegen. Und ein guter Auftritt in Otterfing ist die beste Möglichkeit: „Die Zeit ist reif, den Fußball hier wachzuküssen. Ein Unentschieden würde uns auf diesem Weg voranbringen.“ Grünwald wäre also mit einer Punkteteilung zufrieden.

Wobei zu verlieren für ihn gar nicht in die Tüte kommt: „Wenns blöd läuft, sind wir bei einer Niederlage Vierter. Unser Ziel ist aber zweifelsfrei ein Platz im Spitzentrio. Aber hier bin ich guter Dinge. Dafür sind wir stark genug.“ ko