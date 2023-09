Schliersee siegt knapp bei Türk Spor Hausham – FC Real Kreuth II empfängt SG Reisach

Der TSV Schliersee, hier in der alten Saison gegen die SF Fischbachau (grau), hat kürzlich knapp bei Türk Spor Hausham gewonnen (Archivbild). © Thomas Plettenberg

In der A-Klasse hat der TSV Schliersee knapp bei Türk Spor Hausham gewonnen. Der FC Real Kreuth II empfängt derweil am Donnerstag die SG Reisach.

Landkreis – Der TSV Schliersee hat das Nachholspiel am Dienstagabend in der A-Klasse 14 bei Türkspor Hausham knapp mit 2:1 gewonnen und seine weiße Weste verteidigt. Am heutigen Donnerstagabend steigt ein weiteres Abendspiel in der A-Klasse 13. Dabei empfängt der FC Real Kreuth II die SG Reisach.

Türkspor Hausham – TSV Schliersee 1:2 (1:2)

Tore: 0:1 Simsch (26.), 1:1 Özdemir, 1:2 P. Fischer (41./FE).

Zeitstrafen: Köll (89./ Schliersee), Özdemir (90.+2/ Türkspor).

Gelb-Rot: Oprita (81./ Türkspor), Löw (88./ Schliersee).

Ein spannendes und intensives Duell lieferten sich Türkspor Hausham und der TSV Schliersee in Hausham. In der sehr ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten beide Seiten gute Chancen. Per Abstauber brachte Martin Simsch die Gäste in Führung. Nach einem Solo von Tom Majdic glich Emre Özdemir für die Gastgeber aus. Kurz vor der Pause verwandelte Peter Fischer einen Strafstoß für die Schlierseer zum Pausenstand von 1:2. TSV-Trainer Peter Fischer resümiert: „Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren, hart geführt und mit vielen Fouls. Aber Schiedsrichter Henrik Kellinghaus hat das sehr gut gemacht und durchgegriffen.“ Treffer fielen im zweiten Durchgang letztlich keine mehr. Schliersee baute in der Schlussphase ein regelrechtes Abwehrbollwerk auf, Türkspor Hausham rannte an, brachte den Ball aber nicht über die Linie. „Am Ende war der Sieg verdient, wir hätten bei Kontern den Sack zumachen können. Es war ein gutes Spiel von uns, wir haben dagegengehalten und uns voll reingehaut“, sagt Fischer. Türkspor-Vorsitzende Tamer Yigit fasst zusammen: „Es war ein hitziges Spiel, wie sich das für ein Derby gehört.“ Seine Mannschaft sei gut ins Spiel gekommen, habe aber durch individuelle Fehler zwei Gegentore kassiert. „Am Ende haben wir noch einmal Druck gemacht und alles versucht, aber nichts mehr reingebracht. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“

FC Real Kreuth II – SG Reisach Do. 19.30 Uhr

In Kreuth empfängt die Zweitvertretung des FC Real heute Abend den Spitzenreiter SG Reisach. Mit sechs Punkten aus drei Spielen gehören die Kreuther zu den Verfolgern der noch ungeschlagenen Tabellenführer und wollen nach dem Derbysieg gegen die SG Tegernseer Tal am letzten Wochenende den nächsten Dreier nachlegen. FC-Trainer Michael Zieringer erklärt: „Wir wissen, dass die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga bei uns zu Gast ist. Trotzdem wollen wir weiter punkten.“ Zieringer ist zuversichtlich, dass das klappt – „wenn wir uns noch einmal steigern können.“ ts