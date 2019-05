Schliersees Trainer Fischer „Ich bin richtig stolz auf meine Knallfrösche“

Aufstiegsduell zwischen Rottach-Egern und Schliersee

von Michael Eham schließen

In der A-Klasse 3 sind im Saisonendspurt noch einige Szenarien im Kampf um den Aufstieg möglich. Der FC Rottach-Egern und der TSV Sauerlach kämpfen um Meisterschaft und Relegationsplatz, und auch der TSV Schliersee hat zumindest theoretische Chancen auf den Aufstieg.

Wir haben uns mit den Trainern Holger Fritz (Rottach-Egern) und Sebastian Fischer (Schliersee) unterhalten.

Herr Fritz, wie sehen Sie Ihre Aufstiegschancen?

Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir in Sauerlach gewinnen. Dann klappt es mit dem direkten Aufstieg.

Wie schätzen Sie die Konkurrenz ein?

Bei Schliersee müsste ja alles zu 100 Prozent laufen. Wir werden am Wochenende Kreuth gegen Sauerlach anschauen. In Kreuth zu spielen, ist immer unangenehm. Sauerlach hat eine geschlossene Mannschaft, die sich fast keine Patzer erlauben. Aber so und so wird es ein Endspiel nächste Woche.

Haben Sie vor der Saison mit einem so starken Abschneiden gerechnet?

Ich rechne wirklich nicht damit. Meine Aufgabe und mein Ansporn ist, jeden Spieler besser zu machen. Dann wird die Mannschaft besser, und dann schauen wir, was sich entwickelt. Das hat diesmal von einer holprigen Vorrunde über ein starkes Trainingslager zu dieser Rückrunde geführt.

Kann Ihr Kader in der Kreisklasse mithalten?

Ohne Wenn und Aber.

Was wünschen Sie den Schlierseern?

Ich wünsche jedem immer das Beste. Für den Rest der Saison wünsche ich den Schlierseern, dass sie die Spiele gewinnen und dass sie so zusammenbleiben.

Herr Fischer, haben Sie noch eine Chance auf den Aufstieg?

Der Drops ist gelutscht. Beide Kontrahenten haben ein machbares Restprogramm und müssten alles verlieren – das wird nicht passieren.

Wie schätzen Sie die Konkurrenz um die Spitzenplätze ein?

Schwer zu sagen, wer am Ende direkt aufsteigen wird. Im direkten Duell kommt es auf die Tagesform an, aber für die Zuschauer ist so ein Meisterschaftsendspiel überragend. Beide werden letztlich über die Relegation aufsteigen.

Sie sind 2018 nach Schliersee gekommen. Haben Sie mit einer solch starken Saison gerechnet?

Nicht wirklich. Mir war klar, dass wir mit dem Abstieg wieder nichts zu tun haben werden, aber 19 Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben ist eine Topleistung. Ich bin richtig stolz auf meine Knallfrösche. Mit etwas Glück wäre noch mehr drin gewesen.

Kann Ihr Kader in der Kreisklasse mithalten?

Auf jeden Fall. Aufsteigen ist immer schwieriger als die Klasse zu halten. Da darfst du dir keine Ausrutscher leisten.

Was wünschen Sie den Rottachern?

Dass sie ihre Spiele verlieren und wir gewinnen (lacht). Nein, das wird nicht passieren. Aber egal, ob über die Relegation oder direkt, wünsche ich ihnen für die Kreisklassensaison viel Erfolg.

Das Gespräch führte Michael Eham.

Das Restprogramm:

FC Rottach-Egern: TSV Sauerlach (A), TSV Hofolding (H).

TSV Sauerlach: FC Real Kreuth II (A), FC Rottach-Egern (H), SF Fischbachau (A).

TSV Schliersee: FC Real Kreuth II (H), SF Fischbachau (H), SV Parsberg (A).