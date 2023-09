Schock für TuS Holzkirchen: Keeper Zeisel verlässt Verein unerwartet - Auswärtspleite

In der Zange: Der Druck des VfB Hallbergmoos (in Rot) auf den TuS Holzkirchen (in Grün) war zu groß. Der Schock vom plötzlichen Abgang von Keeper Benedikt Zeisel tat sein Übriges. © Rainer Lehmann

Die chaotischen Tage beim TuS Holzkirchen gehen weiter: Überraschend und unerwartet kehrte Keeper und Urgestein Benedikt Zeisel dem Verein den Rücken. Dann setzte es eine weitere Pleite.

Holzkirchen/Hallbergmoos – Die chaotischen Tage beim TuS Holzkirchen gehen weiter. Unmittelbar vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend in Hallbergmoos gab Vereinslegende und langjähriger Keeper Benedikt Zeisel ebenso unerwartet wie auch plötzlich seinen Abschied bekannt. Er läuft ab sofort für den FC Ismaning in der Bayernliga Süd auf. „Es kam Knall auf Fall und sehr überraschend für uns“, sagt Holzkirchens Abteilungsleiter Thomas Zetterer. Da rückte die erneute 0:2-Niederlage der Grün-Weißen fast ein wenig in den Hintergrund.

Unterdessen dürfte es für den langjährigen Keeper, der von Kindes Beinen ausschließlich das grün-weiße Trikot getragen hatte, keine leichte Entscheidung gewesen sein. „Ich bin schon recht enttäuscht“, gibt er an. „Leider habe ich das Vertrauen sowohl vom Trainerteam als auch vom Abteilungsleiter nicht mehr gespürt.“ Nach einer für ihn persönlich schwierigen Vorbereitung, in der sich Zeisel gleich zu Beginn verletzte, habe er dann kurzfristig das Angebot aus Ismaning erhalten. „Ich bin auch stolz und dankbar für die Möglichkeit, noch einmal in der Bayernliga Fußball spielen zu dürfen.“ Derweil sagt Holzkirchens Trainer Sven Teichmann über den überraschenden Abgang: „Das ist seine Entscheidung, die wir respektieren und akzeptieren müssen.“

Es herrscht also mächtig Unruhe beim TuS Holzkirchen. Wenig überraschend stand im Spiel eins nach Zeisel Lars Lewerenz zwischen den Pfosten. Zudem versuchte Coach Teichmann seinen Schützlingen ein wenig mehr defensive Stabilität zu verleihen. So agierten Leander Haunolder und Lukas Krepek auf der Doppel-Sechs. Der angeschlagene Christopher Korkor und Vedaant Nag nahmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür rückten Drilon Shukaj sowie Seyed Suheil Amadodin in die Startformation nach.

Das zeigte Wirkung: Die Defensive zeigte sich deutlich verbessert. „Wir haben bis zur 60. Minute richtig gut verteidigt“, lobt Teichmann. Bis dahin ließen die Holzkirchner auch nur eine gefährliche Phase der Hausherren zu. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nämlich. Doch die beiden Schüsse des Bayernliga-Absteigers aus Hallbergmoos strichen knapp am Tor vorbei. Aber auch die Holzkirchner hätten durchaus in Führung gehen können. Dann nämlich, wenn Pirmin Lindner aus kurzer Distanz selbst den Abschluss gewählt hätte, anstatt noch einmal den Mitspieler zu suchen. „Es bleibt dabei, unsere Chancenverwertung ist schlichtweg nicht gut“, moniert Teichmann. „Wir machen die Tore einfach nicht.“

In dieser Hinsicht zeigte sich Hallbergmoos in der zweiten Hälfte deutlich abgeklärter. Ein Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde, der dem TuS nicht nur wegen des Resultats sehr weh tat. Unmittelbar vor dem ersten Gegentreffer durch Moritz Sassmann setzten die Grün-Weißen zu einer regelrechten Druckphase an und drängten auf die Führung. Doch Hallbergmoos zeigte sich eiskalt, nutzte einen Fehler und konterte. Sassmann erhielt dann den Ball auf links, drang in den Strafraum ein und narrte Holzkirchens Alexander Zetterer, der in dieser Situation nicht gut aussah. Kurz darauf ließ er auch den grätschenden Yasin Keskin hinter sich und zirkelte das Leder zum 1:0 ins Netz. „Da sind wir nicht clever genug“, meint Teichmann. „Vielleicht muss man da zuvor ein taktisches Foul ziehen.“ Wenig später kam es bei einem langen Ball zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen TuS-Keeper Lewerenz und seinen Vorderleuten und Tobias Krause markierte per Kopf das vorentscheidende 2:0 für Hallbergmoos.

„Ich möchte den Jungs keinen Vorwurf machen“, betont Teichmann. „Irgendwann werden wir auch einmal wieder das Glück haben.“ Zunächst wird es aber wichtig sein, dass nach diesen turbulenten Tagen endlich wieder etwas Ruhe beim TuS Holzkirchen einkehrt.

meh

VfB Hallbergmoos – TuS Holzkirchen 2:0 (0:0)

TuS Holzkirchen: Lewerenz - Keskin, Zetterer, Suheil Amadodin (76. Hofinger), Burkic (76. Nag), J. Gerg (68. Butge), Haunolder, A. Bauer, Lindner (65. Schröter), Shukaj (84. Angermeier), Krepek.(41. Amadodin), Krepek.

Tore: 1:0 Sassmann (61.), 2:0 Krause (65.).

Gelbe Karten: Krause, Mayr, Sassmann - A. Bauer, Zetterer, Keskin, Haunolder.

Schiedsrichter: Marlon Weid.

Zuschauer: 200.