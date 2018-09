Kreisliga

von Markus Eham

Es ist wie verhext: Der TuS Holzkirchen II setzt mit der 0:5-Pleite seinen Negativ-Trend gegen die DJK Waldram fort.

Waldram – Die schwarze Serie hält an. Denn: Der Samstagnachmittag in Waldram gestaltete sich für den TuS Holzkirchen II eigentlich so, wie auch die vergangenen Auftritte gegen das Team aus dem Wolfratshauser Stadtteil abliefen.

„Wir waren chancenlos“, räumte TuS-Coach Alexander Maier nach der 0:5-Pleite ein. Dabei hielten die TuS-Kicker im ersten Durchgang noch recht gut dagegen. „Da waren wir gerade in der Defensive noch halbwegs stabil“, meinte Maier. Wie erwartet nahm Tobias Adam den Platz neben Dominik Stadler in der Innenverteidigung ein. Das klappte anfangs noch recht passabel. Einzig: Die Platzherren waren bereits im ersten Abschnitt nach Standardsituationen brandgefährlich.

Die beinahe logische Konsequenz folgte in der 21. Minute. Ecke für Waldram von links, der Ball segelte in den Holzkirchner Fünf-Meter-Raum, ehe Florian Häfner nahezu unbedrängt zur 1:0-Führung einköpfen konnte. „Da hat unsere Defensive komplett geschlafen“, ärgerte sich Maier. Wenig später hatte Holzkirchens Drilon Shukaj dennoch beinahe die Riesenchance auf den Ausgleich, doch der TuS-Angreifer schloss zu überhastet ab.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Waldramer Druck für die Bayernliga-Reserve letztlich zu groß. „Allerdings haben wir ihnen das Toreschießen viel zu leicht gemacht“, betonte Maier. „In unserer Viererkette hat einfach die Abstimmung gefehlt.“ So konnte Benedikt Bergmoser den Waldramer Torreigen nach 54 Minuten eröffnen. TuS-Keeper Markus Grünewald hatte eine Flanke unterlaufen, der DJK-Angreifer hatte keinerlei Mühe den Ball im Tor unterzubringen. Es war der Auftakt für eine schwierige Phase für den TuS Holzkirchen II.

„Es war dann einfach eine schlechte Leistung von uns“, konstatierte Maier. „Jedoch bei einem sehr starken Gegner.“ Eben dieser starke Gegner schlug in der Folge in Person von Marley Amanquah, Bernhard Kresta und Wolfgang Wenus noch drei Mal zu und sorgte so neben dem 5:0-Kantersieg auch dafür, dass auch die schwarze Serie des TuS Holzkirchen II in Waldram weiter anhält.

DJK Waldram –TuS Holzkirchen II 5:0 (1:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Hummelsberger, Stadler, Adam, Mayer – Mündl (52. Stadlbauer), Ferraro, Kriege, Wilms (74. Ferkau), Capocefao – Shukaj (61. Scheidemann). Tore: 1:0 (21.) Häfner, 2:0 (54.) Bergmoser, 3:0 (59.) Amanquah, 4:0 (68.) Kresta, 5:0 (78.) Wenus. Schiedsrichter: Roland Fritzsch (FC Rottach-Egern). Zuschauer: 120.