SV Miesbach: „Die letzten zwei Jahre waren sehr bitter“ – Erten will Verletzungen hinter sich lassen

Teilen

Dynamisch und torgefährlich: So kennt man Sean Erten, den allerdings oft Verletzungen ausbremsten. Beim SV Miesbach will er wieder durchstarten. FOTO: Stefan Schweihofer © Stefan Schweihofer

Im Juni wurde Sean Erten beim TuS Holzkirchen verabschiedet. Der Offensivspieler bleibt aber dem Landkreis Miesbach treu und geht in der neuen Saison für den Kreisligisten SV Miesbach auf Torejagd.

Holzkirchen – Im Interview mit der Heimatzeitung spricht der 33-Jährige über die Gründe für seinen Wechsel und was er sich für die neue Spielzeit vorgenommen hat.

Wie kam der Kontakt nach Miesbach zustande, weshalb haben Sie sich am Ende für den SV entschieden?

Das ist alles über den Spielervermittler Florian Voit gelaufen, er wollte bei einem Transfer noch mal groß abkassieren (lacht). Spaß beiseite, Flo ist einer meiner besten Spezln und wusste relativ früh, dass ich bei Holzkirchen aufhören werde. Da hat er den Kontakt zu Trainer Hans-Werner Grünwald und Kapitän Christian Altenburg hergestellt. Wir hatten ein gutes Gespräch. Ich hatte auch einige Anfragen aus der Landesliga und von anderen Vereinen. Nach den Auf und Abs der letzten Jahre, auch durch die verletzungsbedingten Ausfälle, wollte ich den Aufwand für die Landesliga nicht mehr gehen.

Wie unterscheidet sich der zeitliche Aufwand zwischen Kreisliga und Landesliga für Sie?

In Holzkirchen hatten wir in der Vorbereitung vier-, teilweise fünfmal pro Woche Training plus ein Spiel und während der Saison drei Trainings pro Woche. Jetzt trainieren wir in Miesbach drei Mal in der Vorbereitung und während der Saison zweimal. Nicht vergessen darf man auch die langen Anfahrtswege bei den Auswärtsspielen in der Landesliga, zum Teil auch unter der Woche. Diese sind mit meinem Job nicht immer koordinierbar.

Wie sehen Sie die Entwicklung in Holzkirchen in den letzten Jahren und werden Sie diese auch weiterhin verfolgen?

Nach einer Flaute bei den Talenten aus den eigenen Reihen war es erfreulich zu sehen, dass sich in den letzten Jahren Spieler aus der eigenen Jugend für die erste Mannschaft aufgedrängt und dort Stammplätze gesichert haben. Beispiele sind Toni und Basti Bauer, Andi Bauer, Tobi Seidl, Florian Siebler und zuletzt Pirmin Lindner, auch wenn einige den Verein leider verlassen haben. In einem Verein wie Holzkirchen ist die Schüler- und Jugendarbeit die Basis. Man sollte Spieler an die Herrenmannschaft heranführen, mit denen sich die Holzkirchner Fußballfans identifizieren können. Mit Basti Gritschneder, einem Urgestein, sehe ich die zukünftige Entwicklung positiv. Ich werde die Holzkirchner natürlich weiterverfolgen und habe mir das Zweitspielrecht für die AH in Holzkirchen geben lassen.

Welche Ziele haben Sie mit dem SV für die neue Saison und was haben Sie sich persönlich vorgenommen?

Möglich ist im Fußball immer alles, wir wollen auf jeden Fall wieder in die Aufstiegsrunde kommen. Ich möchte vor allem verletzungsfrei bleiben. Die letzten zwei Jahre waren für mich sehr bitter, weil ich immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Ich bin aber dabei, mich so gut es geht fit zu machen und will dem SV natürlich weiterhelfen. Die Ziele sind, den jungen Spielern etwas mit auf den Weg zu geben, selbst noch einmal Gas zu geben und das Maximale aus mir herauszuholen.

Wie wurden Sie aufgenommen und wie waren die ersten Eindrücke?

Es sind supercoole und ehrgeizige Jungs. Trainer und Verantwortliche kümmern sich nicht nur um organisatorische Dinge, sondern gehen auf die Belange der Spieler ein. Man merkt, dass es im Verein auch zwischen erster und zweiter Mannschaft passt. Da wird gemeinsam an einem Strang gezogen und nach dem Training auch mal zusammen ein Bier getrunken. Meine ersten Eindrücke zeigen mir, dass es passt.

Das Gespräch führte Thomas Spiesl.