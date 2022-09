Selbstbewusst in die Saison: SG Otterfing/Holzkirchen startet in Bezirksliga

Ansprache von Trainer Artur Zigelski an die Mannschaft der SG Otterfing/Holzkirchen. © THOMAS PLETTENBERG

Mit leichter Verspätung startet die SG Otterfing/Holzkirchen in die neue Bezirksligasaison.

Otterfing – Am heutigen Dienstag starten die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen in die neue Saison. Das erste Duell bei der SG Bad Aibling/Hohenthann wurde, wie berichtet, wegen des Challenge Cups verlegt. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Am vergangenen Wochenende war die SG spielfrei.

Die Aiblingerinnen sind als Aufsteiger neu in der Liga. Dennoch reist die SG mit Respekt in den Nachbarlandkreis. „Wir kennen den FFC aus dem Nachwuchs. Sie haben eine gute Nachwuchsarbeit und wir erwarten einen spielstarken Gegner. Die größere Erfahrung dürften wir aber in unseren Reihen haben“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski.

Die Damen aus dem Nord-Landkreis können aufgrund einiger Urlauberinnen zwar personell noch nicht aus dem Vollen schöpfen, sind aber nach einer weitgehend gelungenen Vorbereitung optimistisch. „Wir hoffen auf einen gelungenen Saisonstart. Bad Aibling hat eine starke Offensive, das haben die ersten Ergebnisse gezeigt. Unser Ziel für das erste Spiel sind dennoch drei Punkte“, sagt Zigelski. Am Wochenende siegten die Aiblingerinnen beim FC Schwaig mit 6:4, die SG erwartet also eine schwere Aufgabe.

Otterfinger Damen spielen bei den Herren: Junge trifft.

Die Generalprobe der SG ist vergangene Woche im Bezirkspokal gelungen. Die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen setzten sich gegen den Bezirksligisten SC Pöcking mit 5:4 durch. Zur Pause führten sie nach Treffern von Lisa Trömer (2), Christiane Engl (2) und Ann-Maria Heisinger bereits mit 5:0. „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und das Maximum aus unseren Chancen gemacht. Nach der Pause haben Konzentration und Kondition etwas nachgelassen und wir mussten noch ein wenig zittern. Wir sind optimistisch für den Saisonstart“, sagt Zigelski. ts

SG Otterfing/Holzkirchen – SC Pöcking 5:4 (5:0)

Tore: 1:0 Trömer (7.), 2:0/3:0 Engl (15./20.), 4:0 Heisinger (30.), 5:0 Trömer (38.), 5:1 Wildfeuer (48.), 5:2 Durach (52.), 5:3/5:4 Stöcklein (74./85.).