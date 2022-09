Sensationelles Finale beim 19. Otterfinger Challenge Cup

Die Eröffnung des Challenge Cups war dem TSV Otterfing (Weiß-Rot) und dem Vorjahressieger TSG Hoffenheim vorbehalten. Der TSV schlug sich gegen den Bundesliganachwuchs wacker. © THOMAS PLETTENBERG

Beim 19. Otterfinger Challenge Cup krönt sich Eintracht Frankfurt mit dem fünften Titel zum Rekordsieger. Die Gastgeber schlagen sich wacker.

Otterfing – Zum fünften Mal hat Eintracht Frankfurt den Turniersieg beim Otterfinger Challenge Cup gefeiert und ist damit die Mannschaft, die bisher am öftesten den stattlichen Wanderpokal in die Höhe recken konnte. Mit einem klaren 5:0 gewannen die Hessen nach einer sehr harmonischen Veranstaltung auf und neben dem Platz das Finale gegen den VfB Stuttgart und trugen sich nach zwei Jahren Pause als erster Sieger ein.

Die erste große Überraschung des Turniers gab es bereits in der Auftaktrunde am Samstag, als die NK Osiek den Mitfavoriten und viermaligen Challenge-Cup-Sieger FC Bayern München 1:0 bezwang. Als der Auftaktniederlage gegen den späteren Dritten aus Kroatien ein 0:2 gegen Hannover 96 sowie ein 0:1 gegen Sturm Graz folgten, war der Weg der Bayern in die Trostrunde besiegelt. Hier sollte es in Gruppe 1 zu einem Münchner Quartett mit den Bayern, dem TSV 1860 München, der SpVgg Unterhaching und dem FC Deisenhofen kommen. Im Stadtderby gegen die Löwen teilten sie die Punkte (0:0). Gegen Unterhaching (3:0) und Deisenhofen (4:0) gab es klare Siege und auch das Spiel um Platz neun entschieden die Bayern mit 2:0 gegen Rapid Wien für sich.

Gut verkauften sich die beiden „Kleinen“ im Kreis der renommierten Vereine. Sowohl Deisenhofen – mit dem Holzkirchner Eliah Hundsrucker im Tor –, als auch Gastgeber Otterfing ließen sich von großen Namen nicht den Schneid abkaufen. Dass das Eder-Team im direkten Aufeinandertreffen im Platzierungsspiel nach dem 1:1 in regulärer Spielzeit am Ende im Elfmeterschießen die besseren Nerven hatte und 5:3 gewann, ließ Otterfing jubeln.

Frankfurt dominiert Finale gegen Stuttgart

Überhaupt genossen die Lokalmatadore sichtlich das große Fußballereignis. Nicht nur beim 0:2 im Auftaktspiel gegen Pokalverteidiger TSG Hoffenheim gefielen die Burschen, die gegen 1860 (0:3), FC Zürich (1:4), Graz (0:2), 1. FC Nürnberg (0:1) und Rapid (0:1) in keinem Spiel unter die Räder kamen und bisweilen hauchdünn eine Sensation verpassten.

Bei aller Neutralität mag Turnierdirektor Bruno Behler, der auch in der 19. Auflage die wetterfesten Zuschauer am Nordring mit viel Hintergrundwissen informierte, den Siegeszug der Eintracht sehr wohlwollend begleitet haben. Zwangsläufig schlage das Herz des gebürtigen Frankfurter in Rot-Schwarz-Weiß. So erlebte er einen klaren 4:0-Auftaktsieg gegen Haching, aufregende Unentschieden gegen den FC Augsburg (0:0) und Rapid Wien (1:1) in den Gruppenspielen. Mit 2:0 gegen Red Bull Salzburg, 3:0 gegen Hannover und 2:1 gegen Titelverteidiger Hoffenheim in der Hauptrunde zog Frankfurt mit Stuttgart ins Finale ein.

Turnierdirektor Bruno Behler. © THOMAS PLETTENBERG

Dort hatte Behler nach den vorhergegangenen Spielen die Baden-Württemberger als Favoriten erwartet – und dann seinen Augen kaum getraut. „Stuttgart war ganz bestimmt nicht schlecht, aber Frankfurt war sensationell und hat den Gegner in einem sehr, sehr hochwertigen Spiel komplett in seiner Hälfte eingeschnürt.“ Der VfB hatte sich den Gruppensieg in der Hauptrunde mit einem sehenswerten Elfmeter zum 2:2 gegen Osiek gesichert, nachdem erst dieses letzte Gruppenspiel über den Einzug ins Finale entscheiden sollte. Das kleine Finale gewann Osiek 1:0 gegen Salzburg, das erstmals unter die besten Acht gekommen war.

Schon Ideen fürs Jubiläum

Mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder nach Otterfing zu kommen, verabschiedeten sie die Teams nach zwei intensiven Turniertagen. Ob die Eintracht ihren Titel wieder verteidigen kann? Bisher holten die Frankfurter den Cup jeweils im Doppelpack: 2011/12 und 2015/16. Otterfings Nachwuchskicker freuen sich jedenfalls schon darauf, am letzten Sommerferien-Wochende 2023 das Turnier gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt zu eröffnen.

Dann gilt es im Landkreis-Norden mit dem 20. Challenge Cup Jubiläum zu feiern. Ein paar besondere Ideen hat man schon. Auch Unterhachings Präsident Manni Schwabl, der die Siegerehrung vornahm und traditionell zu den großen Unterstützern des Challenge Cups gehört.