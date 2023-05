Abstiegsrunde T

Fischbachau bleibt am Aufstiegskampf dran, Darching zittert noch um Klassenverbleib

Gefühlte Überzahl: In Hartpenning ließ Schlusslicht SG Tegernseer Tal (in Grün) nichts anbrennen und siegte mit 4:0. Foto: mk © mk

Nach einer knappen Niederlage steht der DJK Darching II ein wahres Endspiel um den Klassenerhalt bevor. Derweil wahren die SF Fischbachau mit einem Sieg ihre Aufstiegschancen.

Meisterrunde G

SF Fischbachau – FC Real Kreuth II 4:2 (2:1)

Tore: 0:1 Collette (11.), 1:1 Isenmann (13./FE), 2:1 Bucher (17.), 3:1 Trickl (59.), 4:1 Isenmann (62.), 4:2 Frank (77.).

Die SF Fischbachau haben ihre Pflichtaufgabe gegen Kreuth II erfüllt und wahren sich damit die Aufstiegschancen. Dabei taten sich die Hausherren gegen eine gute Kreuther Kreisligareserve lange schwer. „Ich bin sehr froh, dass wir das nach Hause gebracht haben“, sagt SF-Trainer Thomas Gschwendtner. „Das war ein sehr offenes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten“, findet auch Gäste-Trainer Franz Breunig.

„Beim Gegner ist es einfach um mehr gegangen, daher war es ein verdienter Sieg.“ Nach dem Seitenwechsel hatten die Kreuther eine Phase, in der sie zum Ausgleich hätten kommen können – doch Fischbachau stellte auf 3:1 und traf direkt danach zur 4:1-Entscheidung.

SV Sachsenkam – SV Miesbach II 5:1 (2:1)

Tore: 1:0 Heisinger (22./ET), 1:1 Voit (23./FE), 2:1 K. Haberl (39.), 3:1 M. Haberl (73.), 4:1 Kröll (81.), 5:1 K. Haberl (82.).

Die Kreisligareserve des SV Miesbach hat ihrem personellen Engpass Tribut zollen müssen und klar gegen den SV Sachsenkam verloren. „Mit der Zweiten Mannschaft ist es momentan ein bisschen schwierig“, sagt Trainer Christian Pralas. Seine Elf war eigentlich gut ins Spiel gekommen und konnte mithalten. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen dann die ambitionierten Hausherren mit 2:1 in Front und machten nach der Pause – als bei den Kreisstädtern die Kräfte schwanden – alles klar.

SC Wall – Gaißach/Wackersb. 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 T. Angermeier (5.), 0:2 Wilibald (29.), 0:3 Hartl (45.), 0:4 Aigner (48./ET), 0:5 Ostler (78./FE).

Am Ende war das Ergebnis doch deutlich. „Danach hat es am Anfang gar nicht ausgesehen“, findet SC-Trainer Michael Niederlöhner. Personell pfeifen die Waller aus dem letzten Loch, mussten sogar drei Spieler aus der AH reaktivieren. „Ich bin zufrieden mit den Leuten, die da sind“, sagt der Coach.“

Das war allerdings zu wenig gegen die Spitzenmannschaft aus dem Tölzer Landkreis nicht. Szene des Spiels: Walls Korbinian Aigner setzte kurz nach der Pause den Ball ins eigene Tor. Niederlöhner: „Wunderschönes Tor, leider ins eigene.“

Abstiegsrunde S

DJK Darching II – Egling-Straßlach 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 Sedlaczek (3.), 1:1 Passreiter (23.), 1:2 Sedlaczek (77.), 1:3 Salzberger (81./FE), 2:2 Passreiter (85.).

Rot: Hatsell (SF/67./).

Für das abstiegsbedrohte Darching II hat läuft nach dieser neuerlich knappen Pleite alles auf den großen Showdown am letzten Spieltag hinaus. Das muss die DJK gegen Wolfratshausen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Genclikspor Tölz gegen Brunnthal/Hofolding hoffen. Gegen Egling kassierte die DJK-Reserve erneut einen frühen Rückstand, dem sie fortan nachlief.

Abstiegsrunde T

Waakirchen/Schaftlach – SV Parsberg 8:1 (4:1)

Tore: 1:0 Thrainer (11.), 1:1 Harzer (13.), 2:1 Krüger (19.), 3:1 Giglberger (35.), 4:1 Eybel (39.), 5:1 Giglberger (46.), 6:1 Eybel (56.), 7:1 Eybel (77.), 8:1 Giglberger (88.).

„Im letzten Heimspiel als Trainer nochmal einen 8:1-Sieg zu holen, ist natürlich eine coole Sache“, freut sich Vincent Lechner, Noch-Trainer der SG Waakirchen/Schaftlach, der zum Ende der Saison sein Amt niederlegen wird. Gegen Parsberg zeigte seine Mannschaft eine überzeugende Leistung, und dennoch hat Lechner etwas auszusetzen: „Die Chancenverwertung war trotzdem eine Katastrophe.“

Mit je drei Treffern trugen sich Sebastian Giglberger und Florian Eybel in die Torschützenliste ein. Überragend: SG-Akteur Martin Nickisch, der gleich fünf Treffer vorlegte. „Das Ergebnis sagt alles“, so Lechner. Damit sichert sich die SG Platz zwei in der Abstiegsrunde, Parsberg ist Vorletzter.

Türk Spor Hausham – TSV Sauerlach II 2:2 (0:0)

Tore: 1:0 Konukcu (53.), 1:1 Steinbichler (55.), 1:2 Yilmaz (76.), 2:2 Aksoy (78.).

Gegen den schon feststehenden Absteiger aus der A-Klasse, den TSV Sauerlach II, ist Türk Spor nicht über ein 2:2-Unentschieden im Heimspiel hinausgekommen. Bedeutungslos, da in dieser Gruppe alle Fragen geklärt sind.

Abstiegsrunde U

SC Wörnsmühl – Lenggrieser SC II 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Demmel (22.), 0:2 Demmel (33.), 1:2 Schneider (36.), 1:3 Hartmann (51.), 2:3 Schmid (69.).

Der SC Wörnsmühl hat muss nach dem knappen 2:3den zweiten Platz in der Abstiegsrunde U abgegeben. Dabei waren die Hausherren gut ins Spiel gekommen, die Tore schossen aber die Gäste. „Wir haben nach einer guten Viertelstunde den roten Faden verloren“, hadert SC-Coach Klaus Wörndl.

Den Lenggrieser Doppelschlag konterte Alexander Schneider, direkt nach dem Seitenwechsel nutzte die Lenggrieser Kreisligareserve aber eine Unaufmerksamkeit in der Wörnsmühler Hintermannschaft und stellte den alten Abstand wieder her. Mehr als der erneute Anschluss war für Wörnsmühl aber nicht drin.

TSV Hartpenning – SG Tegernseer Tal 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Hagn (18./FE), 0:2 Möhwald (20.), 0:3 Hagn (68./FE), 0:4 Hagn (75.).

Ein fulminanter Auftritt der Tegernseer in Hartpenning, der allerdings nichts mehr bringt, da die SG bereits als Absteiger in die B-Klasse feststeht. „Wir hatten das Spiel über 90 Minuten im Griff“, resümiert Trainer Andreas Rohnbogner. Nach dem Doppelschlag in der 18. und 20. Minute „hätten wir schon in der ersten Halbzeit den Sack zumachen können“, hadert Rohnbogner. Überragender mit drei Treffern war Stürmer Maximilian Hagn. (emi)