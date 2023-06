SF-Coach Gschwendtner trotz verpasstem Aufstieg mit Lob: „Bin richtig stolz auf meine Mannschaft“

Feierstimmung bei den Rottachern: Der FC spielt auch nächste Saison kreisklassig. © Thomas Plettenberg

Auch im Rückspiel muss sich Fischbachau gegen Rottach geschlagen geben. Die Sportfreunde waren zu harmlos, während die Gäste ihre Chancen nutzen.

Fischbachau – Nach dem Schlusspfiff jubelten die Blauen; der FC Rottach-Egern spielt auch in der nächsten Saison in der Kreisklasse. Die Elf vom Birkenmoos setzte sich nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel auch beim Rückspiel in Fischbachau durch, mit 2:1. Die Enttäuschung bei den Sportfreunden über den verpassten Aufstieg war aber schnell verflogen.

„Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben druckvoll gespielt, den Ball aber zu selten aufs Tor gebracht“, resümierte SF-Coach Thomas Gschwendtner. Sein Gegenüber Bernhard Gruber sagte nach Abpfiff: „Kämpferisch haben beide Seiten alles gegeben. Über 180 Minuten gesehen sind wir verdient dringeblieben.“

Als Schlüsselsituation haben beide Trainer die 39. Spielminute ausgemacht. Aus kürzester Distanz wurde ein Rottacher im eigenen Strafraum bei einer Direktabnahme am Arm getroffen, und Schiedsrichter Markus Schwenk zeigte auf den Punkt. Eine diskutable Entscheidung, wobei es wenige Minuten zuvor nach einem harten Einsteigen gegen Fischbachaus Anton Bucher bereits einen Elfmeter für die Gastgeber hätte geben können.

Heinrich Isenmann schnappte sich das Leder, zog durch und nagelte den Ball mittig über die Latte. So ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen. „Es war natürlich unglücklich, dass der Elfmeter so kurz vor der Pause nicht drin war“, sagte Gschwendtner. „Wenn da das 1:0 für Fischbachau fällt, dann hätte das Spiel auch anders laufen können“, stimmte Gruber zu.

Sehr Zweikampf betontet Spiel – Rottach nutzt Elfmeter und entscheidet Spiel endgültig

Zuvor hatten die gut 400 Zuschauer ein umkämpftes und hektisches Duell zu sehen bekommen. Der enge Platz in Fischbachau führte zu zahlreichen Zweikämpfen, die stets intensiv, aber nicht überhart geführt wurden. In der Anfangsphase hatten die Rottacher Glück: Nach einer SF-Ecke segelte der Ball an Freund und Feind vorbei durch den Fünfmeterraum ins Toraus. Auf der anderen Seite setzte Franz Pietzko einen Freistoß aus 20 Metern nur knapp neben den rechten Winkel.

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste tiefer und ließen nicht mehr viel anbrennen. Während beim Spielball bereits nach 55. Minuten die Luft raus war, brachte auf dem Feld das 0:1 in der 63. Minute die Entscheidung. Der starke Pietzko zirkelte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den Kopf von Tobias Schlichtner, der die Gäste in Führung brachte.

Die Sportfreunde mussten sich auch im zweiten Spiel gegen den FCR geschlagen geben. © Thomas Plettenberg

Fischbachau machte auf, rannte an, wurde aber kaum mehr zwingend. Einmal klärten die Rottacher auf der Linie, dann fiel doch noch der Ausgleich: Nach einem langen Ball von der rechten Seite staubte Georg Auracher aus dem Gewühl heraus schnell ab (81.).

Doch nur vier Minuten später war die Begegnung endgültig entschieden. Per Strafstoß nach Foul am eingewechselten Lukas Pätzold traf Pietzko vom Punkt aus sicher zum 1:2-Endstand. Bis auf eine kleine Rangelei in der Schlussphase passierte nicht mehr viel, ehe der insgesamt souveräne Schwenk nach 95 Minuten die Partie beendete. (Thomas Spiesl)

SF Fischbachau – FC Rottach-Egern 1:2 (0:0)

SF Fischbachau: Leitner (90. Lienert) - Simbeck, Vitzthum, Voit (90. Jackl), Trickl (63. Pabst) - Godeanu, Zehetmeier (76. Kraushofer), Auracher, Wagner - Bucher (80. Bonleitner), Isenmann

FC Rottach-Egern: Weinmann - Stöckl (88. Haimerl), Trettenhann, Neuhaus, Meisner - S. Yilmazer, Pietzko (90. Kölbl), Sourtsoglou, F. Yilmazer (90. Gritsch) - Schlichtner (90. Kinshofer), Lechner (60. Pätzold)

Tore: 0:1 Schlichtner (63.), 1:1 Auracher (81.), 1:2 Pietzko (85./ FE)

Gelbe Karten: Zehetmeier - Neuhaus, Stöckl

Zeitstrafen: Godeanu (87./ Unsportlichkeit) - S. Yilmazer (87./Unsportlichkeit) Schiedsrichter: Markus Schwenk- Zuschauer: 422