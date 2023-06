„Jungs quälen sich, um aufzusteigen“: Fischbachau will gegen Rottach Aufstieg klar machen

Thomas Gschwendtner will mit dem SF Fischbachau über die Relegation aufsteigen. © Thomas Plettenberg

Rottach-Egern lädt Fischbachau zum Relegations-Hinspiel. Die SF will den Aufstieg perfekt machen, der FCR die Klasse halten.

Rottach-Egern/Fischbachau – Es ist angerichtet für die Relegation: Am heutigen Donnerstagabend (18.30 Uhr) steigt das Landkreis-Duell um einen der letzten freien Plätze in der Kreisklasse zwischen dem FC Rottach-Egern und den SF Fischbachau. Dem Hinspiel am Rottacher Birkenmoos folgt am Sonntag der zweite Akt im Leitzachtal (Anpfiff: 13 Uhr). Einen echten Favoriten gibt es wohl nicht.

FC Rottach-Egern empfängt SF Fischbachau zum Landkreis-Kräftemessen

„Das wird in meinen Augen ein 50:50-Duell“, sagt etwa der Rottach-Egerner Trainer Bernhard Gruber. Während die Hausherren in der Kreisklasse eine eher mäßige Spielzeit hinter sich haben, überzeugte Fischbachau in der A- Klasse zuletzt mit einer Siegesserie. „Die Jungs quälen sich jetzt seit zwei Jahren für die Chance aufzusteigen. Ich sehe es als Vorteil, dass wir eine starke Saison gespielt haben und zuletzt vier entscheidende Spiele gewonnen haben“, erklärt SF-Trainer Thomas Gschwendtner.

Gruber hat die Fischbachauer erst vor wenigen Wochen mehr oder weniger unfreiwillig beobachtet. Er pfiff als Schiedsrichter das Spitzenspiel in der A-Klassen-Meisterrunde zwischen den SF und dem SV Sachsenkam, das die Leitzachtaler mit 2:1 gewannen. „Da hat man schon gesehen, was sie können. Fischbachau kassiert wenig Gegentore und hat meistens knappe Ergebnisse“, sagt Gruber.

Während die Teams kaum über Relegations-Erfahrung verfügen, hat Gruber als ehemaliger Trainer des FC Real Kreuth eine ganze Relegation-Serie hinter sich. Seine jungen Rottacher hat er bei einem lockeren Abschlusstraining auf die entscheidenden Duelle eingestimmt. „Ich habe die Jungs aufgebaut und ihnen gesagt, dass sie mit Freude in die Spiele gehen sollen. Normalerweise spielen sie ja nicht vor so vielen Zuschauern.“

Auch die Fischbachauer haben am Dienstag noch eine Übungseinheit eingeschoben. „Es sind alle Spieler dabei, aber es gibt natürlich noch das eine oder andere Wehwehchen. Jeder einzelne ist voll motiviert und fokussiert“, berichtet Gschwendtner, der ein „richtig schweres Spiel“ auf dem “extrem großen Platz“ in Rottach-Egern erwartet. „Wir müssen 120 Prozent abliefern, viel wird sich im Kopf abspielen.“

Personell sieht es in beiden Lagern gut aus. Die Gäste können aus dem Vollen schöpfen, und bei den Rottachern fällt wohl nur Nachwuchs-Hoffnung Lucas Bremsteller aus, der vielleicht beim Rückspiel wieder eingreifen kann. Zum Unterschied-Spieler könnte bei Rottach Tobias Schlichtner werden, der nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung steht. Sich in der Defensive einmauern, will erst einmal keine der beiden Mannschaften. „Wir werden an unserem Spiel-Stil nichts ändern, dafür ist auch die Zeit viel zu kurz“, sagt Gschwendtner, der einem Unentschieden in der Fremde gar nicht so unrecht wäre. Sein Rottacher Gegenüber Gruber ist da etwas forscher: „Ich will beide Spiele gewinnen und möglichst immer vorne sein. Eine frühe Führung würde uns guttun.“