Hausham fährt mit engem Kader nach Geretsried

Einen englischen Rasen werden die SG Hausham und der TuS Geretsried II bei der aktuellen Witterung vermutlich nicht vorfinden. (Symbolbild) © imago

Mit einem auf Kante genähten Kader reist die SG Hausham in der Kreisklasse zum TuS Geretsried II.

Hausham – Nach dem 0:0-Unentschieden zu Hause gegen den SV Bad Tölz wartet auf den eh schon arg dezimierten Kader der SG Hausham in der Kreisklasse 2 bereits am heutigen Dienstag die nächste Aufgabe. Um 19.30 Uhr sind die Knappen beim TuS Geretsried II zu Gast. Die Hausherren kämpfen aktuell gegen den Abstieg und brauchen jeden Punkt, um in der Liga zu bleiben.

„Die Personaldecke ist weiterhin dünn, neben den Ausfällen von Bene Schauer und Manuel Marcks sind einige Spieler fraglich. Wir hoffen dennoch auf einen Sieg, um den zweiten Platz zu festigen“, erklärt SG-Vize-Abteilungsleiter Florian Fink.

Im Haushamer Lager geht man davon aus, dass die Partie trotz der Schneefälle des Wochenendes auf dem Geretsrieder Kunstrasen ausgetragen werden kann, die endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst am Spieltag selbst. ts