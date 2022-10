SG Hausham geht mit Fragezeichen ins Spitzenspiel

Teilen

Stephan Leitner kennt seinen Kader noch nicht. © THOMAS PLETTENBERG

Vor dem Spitzenspiel beim Lenggrieser SC kämpft die SG Hausham mit Personalengpässen.

Hausham – An ein geregeltes Training ist bei der SG Hausham aktuell nicht wirklich zu denken. Zahlreiche Spieler sind gesundheitlich angeschlagen, die meisten davon schlagen sich mit einer Erkältung herum. „Einige konnten nur am Dienstag trainieren, andere haben am Dienstag ausgesetzt und am Donnerstag trainiert. Das Training ist momentan sehr durchwachsen. Das ist leider keine schöne Phase“, berichtet SG-Trainer Stephan Leitner.

Gerade jetzt haben die Knappen ein Spitzenspiel vor der Brust. Die Haushamer reisen als Tabellenführer zum Dritten, dem Lenggrieser SC. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 17.15 Uhr. „Wir versuchen alles, um zu punkten. Aber wir werden geschickt spielen müssen, um etwas mitzunehmen“, weiß Leitner. Wie der Kader der Gäste genau aussehen wird, entscheidet sich erst am Spieltag selbst. Der SG-Coach hofft darauf, im Isarwinkel eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken zu können.

Beim letzten Match gegen Kreuth hatten die Knappen Fortuna auf ihrer Seite und siegten dank eines späten Treffers mit 2:1. Auch beim Hinspiel gegen Lenggries stand nach 90 Minuten ein 2:1-Erfolg. „Lenggries war vor der Saison der Top-Favorit und ist auch klar auf Kurs in Richtung Aufstiegsrunde. Es ist für beide Seiten ein wichtiges Spiel und das Hinspiel war schon hektisch. Da müssen wir die Ruhe bewahren“, fordert Leitner.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Die Stärken der Hausherren liegen vor allem in der Offensive und die Haushamer werden voll konzentriert zu Werke gehen müssen, wollen sie die Gerg-Achse aus dem Spiel nehmen. Schwächen hat Leitner hingegen in der LSC-Defensive ausgemacht. Genau das dürfte der Spielweise der Knappen entgegenkommen, die wieder aus einer gestaffelten Defensive heraus über schnelle Konter zum Erfolg kommen wollen. Nun hofft die SG aber erst einmal, dass die Mehrzahl der angeschlagenen Spieler auch auflaufen kann und die Kräfte reichen. ts