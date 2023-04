SG Hausham hofft gegen Ohlstadt auf Rückkehr des Spielglücks

Eine Szene mit großer Tragweite: Bei diesem Miesbacher Angriff über Josef Sontheim verursachte Haushams Torhüter Michael Wiesböck nicht nur einen Elfmeter, er verletzte sich zudem. © Max Kalup

Die SG Hausham empfängt den SV Ohlstadt. Offen ist bei den Knappen vor allem die Torhüterfrage.

Hausham – Über ein spielfreies Osterwochenende durften sich die Kicker der SG Hausham in der Meisterrunde A der Kreisliga freuen. Dafür müssen die Knappen am heutigen Dienstag ran. Um 20 Uhr empfangen sie den SV Ohlstadt an der Zentralen Sportanlage.

Abgesehen von der Torwartposition bleibt dabei alles beim Alten. Stammkeeper Michael Wiesböck hat sich beim Derby gegen den SV Miesbach (0:2) das Schienbein gebrochen und wurde inzwischen operiert. Für ihn ist die Saison beendet. Wer heute Abend zwischen den Pfosten stehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. „Wir haben zwei 19-jährige Keeper, die sich bei der zweiten Mannschaft abwechseln. Aber es kann auch sein, dass wir uns bei unseren Altbeständen bedienen“, erklärt SG-Trainer Stephan Leitner.

Das Duell mit den Ohlstädtern ist schon ein kleines Endspiel für beide Teams. Nur der Sieger darf sich im weiteren Verlauf der Rückrunde noch einmal Chancen ausrechnen, im Kampf um die vorderen Ränge einzugreifen. „Es wird sicher ein enges Spiel. Wir müssen gewinnen, wenn wir vorne noch einmal rankommen wollen. Aber mit diesem Ziel gehen sicher beide Mannschaften ins Spiel“, sagt Leitner.

Tagesform kann entscheidend sein

Wie eng es in der Meisterrunde zugeht, bekamen die Zuschauer erst jüngst beim Derby zu sehen: Die Haushamer waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und hatten gute Möglichkeiten, doch der Ball wollte nicht über die Linie. „In der Gruppe ist jedes Spiel gleich schwer. Alle Mannschaften sind auf Augenhöhe. Entscheidend sind die Tagesform und das Spielglück. Dieses war bei uns zuletzt leider nicht so da. Hoffen wir, dass es bald zurückkommt“, erläutert der SG-Coach.

Das Training in der vergangenen Woche war ordentlich. Am Dienstag war der Boden an der Agip noch sehr tief, am Donnerstag waren die Bedingungen an der Zentralen Sportanlage deutlich besser. „Unser Ziel sind drei Punkte. Die Stimmung ist durch die Verletzung von Michael Wiesböck etwas getrübt, aber ich bin mir sicher, dass wir bis zum Anpfiff wieder in die Spur kommen“, verspricht Leitner. ts