SG Hausham II vs. SV Miesbach: Das letzte Derby?

A-Klasse 3

von Michael Eham

Hausham – Es könnte das vorerst letzte Heimspiel in der Fußball-A-Klasse 3 für die SG Hausham II sein. Am Sonntag (14 Uhr) ist die Reserve des SV Miesbach zum Derby an der Zentralen Sportanlage zu Gast, und die Knappen liegen auf dem letzten Tabellenplatz.

Trotz scheinbar aussichtsloser Ausgangslage hat Bernd Marcks, Technischer Leiter der SG, die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. „Natürlich“, antwortet Marcks auf die Frage, ob er noch an den Verbleib in der Liga glaube. Dafür muss aber gegen die Miesbacher, die auf Rang neun rangieren, ein Sieg her. „Das ist das Ziel, auch wenn es brutal heiß wird.“

Die Miesbacher indes haben mit Personalproblemen zu kämpfen. Trainer Stefan Feicht musste im letzten Spiel sogar selbst die Schuhe schnüren. „Die Stimmung in der Mannschaft ist zwar gut“, sagt Feicht. „Aber uns fallen schon einige Spieler aus.“ Er hofft dennoch, eine vernünftige Elf aufbieten zu können. Vielleicht steht sogar der einstige Bezirksoberliga-Spieler wieder selbst auf dem Platz. michael eham