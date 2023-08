Standortbestimmung für SG Hausham zum Auftakt

Gute Erinnerungen hat die SG Hausham an die Relegation im Juni 2022 gegen die DJK Waldram. Nach dem Sieg feierte die SGH den Aufstieg in die Kreisliga. © steffen gerber/ARCHIV

Die SG Hausham eröffnet die neue Kreisliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei der DJK Waldram.

Hausham – Heute Abend wird es für die Kicker der SG Hausham erstmals ernst, sie starten um 18.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der DJK Waldram in die neue Kreisliga-Saison. Waldram musste in der letzten Spielzeit in die Abstiegsrunde, sicherte sich dort aber bereits vorzeitig den Klassenerhalt. Die SGH hat gute Erinnerungen an den Gegner. Im Juni 2022 stiegen die Haushamer nach einem Sieg in der Relegation gegen Waldram in die Kreisliga auf.

In der Gruppe 1 warten neben der DJK eingespielte Teams aus Berg, Lenggries, Miesbach und Kreuth, sowie ambitionierte Neulinge aus Münsing und Geretsried auf die Knappen. Die Haushamer wollen erneut den Einzug in die Aufstiegsrunde schaffen und heute Abend den Grundstein für eine erfolgreiche Vorrunde legen. „Das wird eine schwere Aufgabe, aber wir konzentrieren uns auf uns selbst. Wenn wir unsere Leistung abrufen können, dann muss man uns erst einmal schlagen“, sagt der neue SG-Trainer Markus Weinbacher. Er hat die Waldramer bei deren letzten Test gegen Kreisliga-Absteiger TuS Holzkirchen II beobachtet und wichtige Erkenntnisse gesammelt.

Personell sieht es gut aus bei den Haushamern, die nach dem jüngsten 4:0 bei der Generalprobe in Ohlstadt mit breiter Brust nach Waldram fahren. „Das ist ein starker Gegner, aber wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Für uns ist das erste Spiel gleich eine gute Standortbestimmung“, erklärt Weinbacher.

Der Kader für 2023/24

Tor: Michael Wiesböck, Florian Erhard, Stefan Zimmerhakl, Vincent Rogge; Abwehr: Felix Baumgartner, Max Baumgartner, Benedikt Büchl, Kerem Coban, Philip Hamm, Benjamin Hart, Johannes Köstler, Quang Khoi Luu Ngoc, Alexander Zeug, Benedikt Schauer; Mittelfeld: Maxi Wagenpfeil, Anian Trettenhann, Niklas Steiger, Moritz Schöttler, Thomas Reiter, Manuel Marcks, Bernhard Kobinger, Bebo Hartmann, Lukas Grill, Tobias Fritz, Malamine Diene; Angriff: Kilian Siglreitmaier, Andreas Schmid, Thomas Reiter, Ovidiu Cotovanu;