Knappen können Saisonziel gegen TuS-Reserve eintüten

Niklas Steiger kann im Rückspiel gegen Holzkirchen nicht auflaufen. © MKF_MaxKalup

Mit einem Sieg könnte die SG Hausham die Aufstiegsrunde klar machen. Doch auch der TuS Holzkirchen II kämpft um wichtige Zähler für das Frühjahr.

Hausham – Die einen haben die Aufstiegsrunde schon so gut wie in der Tasche, für die anderen geht es am heutigen Freitag darum, sich ein Punktepolster für die Abstiegsrunde anzulegen. Um 19.30 Uhr empfängt die SG Hausham den TuS Holzkirchen II.

„Wir brauchen noch einen Sieg, um unser Saisonziel bereits Mitte Oktober zu erreichen. Und diesen Sieg wollen wir gegen Holzkirchen holen“, erklärt SG-Trainer Stephan Leitner. Mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde hätten die Haushamer den angestrebten Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert. Leitner kann heute Abend wieder selbst an der Seitenlinie stehen und auch auf einen Einsatz von Benedikt Büchl hoffen. Dieser ist wieder fit und wird auf jeden Fall im Kader stehen. Dafür fällt Niklas Steiger mit Muskelproblemen aus. „Das ist schade, denn er war zuletzt gut drauf“, sagt Leitner. Mit dem 1:0-Sieg gegen Rot-Weiß Bad Tölz stellten die Knappen die Zeichen auf Aufstiegsrunde, diese wollen sie gegen Holzkirchen eintüten.

Hinspiel in Holzkirchen: SG Hausham gewinnt auf der Haid.

Doch die Gäste reisen keinesfalls an, um brav die Punkte abzuliefern. „Hausham ist der absolute Favorit, wir sind der Außenseiter und wollen positiv überraschen. Hausham hat die letzten Wochen über gezeigt, wie gut sie drauf sind. Wir wollen trotzdem versuchen, etwas mitzunehmen“, erklärt TuS-Trainer Florian Ächter, der wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen kann, unter anderem auf Leonhard Eichner. „Wir haben mehr Optionen, werden jemanden von der A-Jugend mitnehmen und voraussichtlich wird auch jemand von der Ersten dabei sein, obwohl diese zeitgleich spielt. Wir haben gegen Miesbach die vielleicht schlechteste Saisonleistung abgeliefert. In Hausham wollen wir es besser machen“, sagt Ächter. Die 0:2-Heimniederlage gegen den SV Miesbach ist bei der TuS-Reserve abgehakt und die Kicker von der Haidstraße gehen ohne Druck ins Spiel.

„Wir sind gut drauf und haben zuletzt eine schwere Phase gut überstanden. Holzkirchen hat sicher wieder gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen, wir freuen uns auf ein interessantes Duell“, sagt Leitner. Die SG setzt gegen einen technisch starken Gegner auf eine solide Defensive, frühe Ballgewinne und ihr Umschaltspiel. „Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir im Spiel andere Lösungen finden“, fordert der SG-Coach. ts