SG Hausham: Leitner und Kloiber verabschiedet – Weinbacher übernimmt Trainerposten

Stephan Leitner und Alexander Kloiber wurden verabschiedet. © ts

Mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie geht die SG Hausham ab August in der Fußball-Kreisliga an den Start.

Hausham – Stephan Leitner wurde nach vier Jahren als Trainer der Herren-Teams verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Markus Weinbacher an. Weinbacher hatte erst kürzlich seine aktive Karriere als Spieler beim SV Miesbach beendet und übernimmt nun das Traineramt bei den Knappen.

Markus Weinbacher wird neuer Trainer der SG Hausham. © ts

Beim letzten Spieltag wurde neben Leitner auch Alexander Kloiber verabschiedet. Der Defensiv-Spezialist verteidigte seit über zehn Jahren für die Erste Mannschaft der Haushamer und beendet seine Karriere nun. Auf dem Bild links verabschieden (hinten v.l.) Tobias Fritz, Max Baumgartner, Philip Hamm, Peter Wagner, Abteilungsleiter Christian Schneidt (in roter Weste), Andreas Hahnel, Bertl Hamm und Benedikt Schauer die beiden Abgänge Stephan Leitner (2.v.l.) und Alexander Kloiber (5.v.l.). Auf dem Bild rechts stellen der Sportliche Leiter Ender Sarbalkan und Schneidt den neuen Coach Markus Weinbacher vor. (ts)