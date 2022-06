SG Hausham steigt in die Kreisliga auf

Keine Grenzen mehr kannte der Jubel der Haushamer Spieler nach dem Traumtor von Anian Trettenhan zum 2:1, der hier von seinen Teamkollegen begraben wird. © Steffen Gerber

Die SG Hausham steigt in die Kreisliga auf. Der glückliche 2:1-Heimsieg gegen die DJK Waldram war aber ein ganz hartes Stück Arbeit.

Hausham – Die SG Hausham ist zurück in der Kreisliga. Nach dem 2:1-Auswärtssieg am vergangenen Mittwoch in Waldram setzten sich die Knappen auch zu Hause mit 2:1 gegen die DJK durch und feierten im Anschluss den Aufstieg auf dem Schlierseer Pfingstfest.

Der Sieg an sich war aber sehr glücklich, denn vor allem die erste Halbzeit gehörte den Gästen. Die Waldramer waren mit einem großen und lautstarken Anhang angereist und drückten von Beginn an auf einen Treffer. Die Haushamer standen aber in der Defensive gut und hatten mit Keeper Michael Wiesböck einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten.

Bis das Spiel aber überhaupt beginnen konnte, dauerte es jedoch einige Zeit, denn schwarze Wolken zogen von den Alpen aus über die Zentrale Sportanlage und brachten heftige Gewitter mit sich. „Das war irre, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch spielen können“, sagte Haushams Spartenleiter Christian Schneidt. Doch die dunklen Wolken lichteten sich nach und nach und so konnte die Relegationspartie doch noch angepfiffen werden.

Grill gleicht per Strafstoß aus - Trettenhann mit Traumtor

Als Schiedsrichter Markus Schwenk die Partie anpfiff, hatten die Gäste das Spiel von der ersten Minute an im Griff. Nach einer guten halben Stunde jubelten die zahlreichen Waldramer Zuschauer, als Sebastian Kresta den Führungstreffer erzielte. Dennoch wären die Haushamer aufgrund der Auswärtstorregel immer noch der Aufsteiger gewesen. Die Führung der Gäste war auf jeden Fall mehr als verdient. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. „Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, Waldram war in der ersten Halbzeit klar besser“, bestätigte Schneidt.

Die Haushamer fanden nach dem Seitenwechsel etwas besser ins Spiel und konnten die Partie offen gestalten. So kamen die Hausherren auch zu ersten zwingenden Möglichkeiten. Der Ausgleich fiel nach einer knappen Stunde. Simon Beck wurde im Waldramer Strafraum gelegt und Lukas Grill verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Waldram rannte an, Hausham verteidigte das Unentschieden. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Anian Trettenhann, der in der Nachspielzeit zum 2:1 für die Haushamer traf – per Fallrückzieher, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Der Jubel kannte nach dem Schlusspfiff natürlich keine Grenzen.

Spielerische Vorteile hatte über weite Strecken der Partie die DJK Waldram. © Steffen Gerber

Schneidt: Brauchen in Kreisliga breiteren Kader

Die SG ist also zurück in der Kreisliga und auch die Waldramer haben in der Lucky-Loser-Runde gegen den SV Eurasburg-Beuerberg noch eine Chance, die Liga zu halten. „Die Waldramer waren sehr angenehme Gäste, von den Zuschauern bis zu den Ordnern. Für uns wird die Kreisliga sicherlich nicht einfach. Wir werden in den nächsten Tagen mit der Mannschaft sprechen, wie wir uns verstärken können. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Breite im Kader“, gab Schneidt bereits einen Ausblick.

Auch wenn die Planungen für die Kreisliga noch viel Zeit in Anspruch nehmen werden, war in Hausham am Pfingstsonntag und -montag erst einmal feiern angesagt, der Feiertag am Montag kam den Knappen da gerade recht.

SG Hausham – DJK Waldram 2:1 (0:1)

SG Hausham: Wiesböck - F. Baumgartner, Schauer, Kloiber, Fritz (46. Mawick) - Beck, Schmid (78. Wagenpfeil/90.+5 Hamm), Hartmann (37. Steiger), Grill - Siglreitmaier, Trettenhann.

Tore: 0:1 Kresta (35.), 1:1 Grill (56./FE), 2:1 Trettenhann (90.+1).

Gelbe Karten: keine.

Schiedsrichter: Markus Schwenk.

Zuschauer: 298.