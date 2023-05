SG-Hausham-Trainer Stephan Leitner: „Die Luft war einfach raus“

Teilen

In der richtigen Ecke: Stefan Zimmerhakl hielt in Lenggries einen Elfmeter, musste aber insgesamt viermal hinter sich greifen. © cs

Die SG Hausham hat zum Abschluss der Saison in Lenggries mit 1:4 verloren. „Schwamm drüber“, sagt Trainer Stephan Leitner.

Hausham – Weder für den Lenggrieser SC, noch für die SG Hausham ging es am letzten Spieltag der Kreisliga Meisterrunde Gruppe A noch um etwas. Wer aber meinte, einen lockeren Sommerkick zu sehen zu bekommen, der hatte sich getäuscht. Wie schon die Duelle zuvor war auch dieses Spiel geprägt von Nickligkeiten und insgesamt recht zerfahren. Am Ende stand aus SG-Sicht eine 1:4-Niederlage.

Hektisch schon die Anfangsphase. Nach drei Minuten packte ein Lenggrieser seine ganze Schauspielkunst aus und holte im Duell mit Haushams Keeper Stefan Zimmerhakl einen Strafstoß heraus. 1:0 für die Hausherren. Fünf Minuten später leisteten sich die Knappen einen Ballverlust 20 Meter vor dem eigenen Tor. Der Lenggrieser Michael Demmel eroberte den Ball und nagelte ihn zum 2:0 in den Winkel. Im Anschluss fanden die Haushamer aber immer besser in die Begegnung. So war es nach 25 Minuten Simon Beck, der nach einem Einwurf und einer Kopfball-Verlängerung am langen Pfosten richtig stand und den Anschlusstreffer markierte.

Nach dem Seitenwechsel war das Duell weiter umkämpft, bis Lenggries mit dem 3:1 (74.) für die Vorentscheidung sorgte. Wenig später gab es den zweiten diskutablen Strafstoß für die Hausherren, doch dieses Mal blieb Zimmerhakl Sieger. Bei hohen Temperaturen fehlte den Gästen auch die Kraft, um sich noch einmal ins Spiel zurückzukämpfen. So setzten die Isarwinkler mit dem 4:1 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

„Über 90 Minuten war der Sieg verdient, Schwamm drüber. Die Luft war einfach raus“, lautete das Fazit des scheidenden Trainers Stephan Leitner, der nach eigenen Worten erst einmal eine Pause einlegen wird. Das letzte Spiel war die Partie in Lenggries auch für Zimmerhakl, der nach der schweren Verletzung von Michael Wiesböck kurzfristig als Keeper in die Bresche gesprungen war. Seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird aus privaten Gründen auch erst einmal Alexander Kloiber, der aber möglicherweise auf Stand-by zur Verfügung stehen wird.

Lenggrieser SC – SG Hausham 4:1 (2:1)

SG Hausham: Zimmerhakl (81. Erhard) - Fritz (46. Köstler), Kloiber, Hamm (71. Kobinger), Baumgartner (58. Reiter) - Schauer, Grill, Steiger, Trettenhann - Siglreitmaier, Beck (89. Coban)

Tore: 1:0 Demmel (3./FE), 2:0 Demmel (8.), 2:1 Beck (24.), 3:1 Laß (74.), 4:1 Scheck (90.+5) - Gelb: Merklinger, Laß, Filiz – Zimmerhakl, Fritz, Siglreitmaier, Grill, Kloiber - Schiedsrichter: Constantin Tabler - Zuschauer: 123